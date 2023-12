Dama York air Codorus Creek gu bhith air a leagail airson lughdachadh tuiltean agus togail slighe-uaine

Thathas an dùil gun tèid Dama Geata Bascule air Codorus Creek ann an Iorc, Pennsylvania a leagail ann an oidhirp cho-obrachail le Caidreachas Eaconamach Siorrachd Iorc agus baile-mòr Iorc. Tha an leagail, a thathar an dùil tòiseachadh Dimàirt, ag amas air dèiligeadh ri grunn chùisean a’ gabhail a-steach lughdachadh tuiltean, leasachadh càileachd uisge, agus àrdachadh sàbhailteachd poblach. A bharrachd air an sin, ma thèid an dam a thoirt air falbh, thèid an t-slighe airson Slighe-uisge Codorus a thogail, pròiseact a tha ag amas air cothroman cur-seachad agus buannachdan àrainneachdail a thoirt don choimhearsnachd.

Chaidh an dam a thogail an toiseach ann an 1983, agus chaidh a dhealbhadh gus amar uisge a chruthachadh airson cur-seachadan leithid curachanachd agus kayak. Air a uidheamachadh le geata a dh'fhaodadh a bhith air a lùghdachadh ri linn tuiltean, thug an dam beagan smachd air tuiltean. Ach, bho 2016, tha an geata air a bhith an sàs ann an suidheachadh àrdaichte, a’ leantainn gu cruinneachadh sprùilleach agus a’ dèanamh cunnartan tuiltean nas miosa.

Mar thoradh air an sin, chuir Buidheann Innleadairean Arm na SA (USACE) fios gu Cathair-bhaile Iorc sa Mhàrt 2018 nach do choinnich Dama Geata Bascule ri riatanasan smachd tuiltean. Mar sin chaidh iarraidh air a’ bhaile an dam a thoirt air falbh air sgàth draghan sàbhailteachd agus neo-ghèilleadh ri riaghailtean. Tha comhairle Cathair Iorc air $500,000 a riarachadh bho airgead feadarail ARPA a dh’ ionnsaigh a’ phròiseict leagail, le $50,000 a bharrachd ga thoirt seachad le Coimisean Iasg is Bàta Pennsylvania.

Leanaidh an obair leagail, a thathar an dùil tòiseachadh air 5 Dùbhlachd, ri plana dà-ìre. Tha a’ chiad ìre a’ toirt a-steach a bhith a’ leagail an togalaich anns a bheil uidheamachd geata an dama, a bharrachd air a bhith a’ togail seanal seach-rathad gus ìre an uisge air cùl an dama ìsleachadh. Anns an dàrna ìre thèid an dama agus bunait an dama a thoirt air falbh gu tur, agus an uairsin ath-nuadhachadh an làraich. Bidh an dearbh chlàr-ama airson crìoch a chur air a’ phròiseact an urra ris an t-sìde.

Rè a’ phròiseas leagail, bidh cothrom poblach air an làrach air a chuingealachadh agus bidh soidhnichean sàbhailteachd air an taisbeanadh gu follaiseach. Thathas a’ brosnachadh phàrtaidhean le ùidh a bhith air an ùrachadh leis an WGAL airson na leasachaidhean as ùire air a’ phròiseact leagail mòr seo a tha ag amas air tuiltean a lughdachadh, càileachd uisge àrdachadh, agus an t-slighe ullachadh airson iomairtean le fòcas coimhearsnachd leithid Slighe-uisge Codorus.