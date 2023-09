Tha ionnsaigh saidhbear air bailtean-turasachd MGM ag adhbhrachadh aimhreit do luchd-ceannach

Tha duilgheadasan air a bhith aig luchd-ceannach MGM Resorts le innealan slot agus siostaman gleidhidh seòmar air-loidhne às deidh ionnsaigh saidhbear air an fhuamhaire casino is taigh-òsta mòr-chòrdte. Fhad ‘s a chaidh cuid de shiostaman a dhùnadh air sgàth cùis tèarainteachd saidhbear, thuirt MGM Resorts gu robh na goireasan aca fhathast ag obair. Thug luchd-ceannach cunntas air grunn dhuilgheadasan, leithid iuchraichean didseatach ceàrr a thug orra a dhol a-steach do na seòmraichean ceàrr. Chaidh cuid de dhaoine gu na meadhanan sòisealta gus gearan a dhèanamh mu ghlèidheadh ​​​​a chaidh a chuir dheth, nach robh e comasach dhaibh clàradh a-steach, pàighidhean cairt a dhèanamh, no logadh a-steach dha na cunntasan MGM aca.

Mar fhreagairt don tachartas, thòisich MGM Resorts sgrùdadh le cuideachadh bho eòlaichean cybersecurity taobh a-muigh. Chuir iad fios cuideachd gu cur an gnìomh lagha agus ghabh iad gnìomh sa bhad gus na siostaman agus an dàta aca a dhìon le bhith a’ dùnadh cuid de shiostaman. Tha rannsachadh na companaidh a' dol air adhart an-dràsta gus faighinn a-mach dè cho math 's a tha an ionnsaigh-saidhbear. A dh'aindeoin an ionnsaigh, tha goireasan bidhe, dibhearsain agus cluichidh fhathast ag obair, agus faodaidh aoighean fhathast faighinn gu na seòmraichean taigh-òsta aca le cuideachadh bhon Deasg aghaidh.

Ach, chan eil prìomh làrach-lìn na companaidh ri fhaighinn an-dràsta, ag ath-stiùireadh luchd-ceannach fios a chuir thuca air fòn no làraich-lìn treas-phàrtaidh. Tha grunn thaighean-òsta agus casinos aig MGM Resorts air feadh nan Stàitean Aonaichte, a 'gabhail a-steach àiteachan ainmeil ann an Las Vegas. Tha seo a’ comharrachadh an dàrna tachartas tèarainteachd saidhbear don chompanaidh, le briseadh roimhe a’ tachairt ann an 2019 nuair a ghoid luchd-hackers còrr air 10 millean clàr teachdaiche. Chan eil e cinnteach aig an àm seo an deach dàta coltach ris a chuir an cunnart san ionnsaigh saidhbear gnàthach.

Stòran: Naidheachdan a' BhBC

Mìneachaidhean: ionnsaigh saidhbear - oidhirp gus cothrom fhaighinn gun chead air siostaman coimpiutair no lìonraidhean, mar as trice leis an rùn dàta a bhriseadh no a ghoid.