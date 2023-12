Bùth-chungaidhean CVS a’ toirt a-steach modal ath-dhìolaidh ùr-nodha gus follaiseachd àrdachadh ann am prìsean dhrogaichean

Ann an gluasad ùr-nodha a tha ag amas air gnìomhachas cungaidh-leigheis ath-nuadhachadh, tha CVS Pharmacy air ainmeachadh gu bheil am modal ath-phàighidh ùr aca, CVS CostVantage, air a chuir air bhog. Tha an dòigh-obrach ùr-ghnàthach seo ag amas air an dòigh anns a bheil bùthan-leigheadaireachd air am pàigheadh ​​air ais airson òrdughan-cungaidh ath-shuidheachadh agus ìre nas soilleire a thoirt seachad ann am prìsean dhrogaichean.

Fo mhodail CVS CostVantage, bidh an t-sreath chungaidhean-leigheadaireachd stèidhichte ann an Rhode Island ag ath-mhìneachadh chosgaisean dhrogaichean agus ath-phàighidhean co-cheangailte riutha ann an co-obrachadh le manaidsearan sochairean bùth-chungaidhean agus luchd-pàighidh cùmhnant. Bidh am pròiseas a’ toirt a-steach foirmle fhollaiseach a bheir aire do fhìor chosgais an druga, comharra stèidhichte, agus cìs a tha a’ nochdadh luach seirbheisean bùth-chungaidhean. Is e an amas mu dheireadh dèanamh cinnteach gu bheil prìsean dhrogaichean a’ nochdadh gu ceart na tha bùthan-leigheadaireachd a’ pàigheadh ​​airson na cungaidhean fhèin.

A rèir CVS, chan e a-mhàin gun toir am modail ùr seo barrachd follaiseachd don t-siostam phrìsean ach nì e nas sìmplidhe e, ga dhèanamh nas fhasa do luchd-cleachdaidh. Dhaingnich an t-Àrd Oifigear Bùth-chungadair Prem Shah cho cudromach sa tha a’ cheum stèidheachaidh seo ann a bhith a’ dèiligeadh ris a’ cheist a tha air a bhith ann o chionn fhada mu shoilleireachd prìsean do luchd-cleachdaidh.

Ged is dòcha nach bi luchd-cleachdaidh a’ faireachdainn làn bhuaidh a’ mhodail ath-dhìolaidh seo sa bhad, is dòcha gum faigh an fheadhainn a chleachdas cairtean lasachaidh bùth-chungaidhean airgid na buaidhean as tràithe sa chiad leth den bhliadhna ùr. Ach, tha CVS a’ dèanamh cinnteach gun toir buileachadh a’ mhodail CostVantage sàbhalaidhean nas luaithe do luchd-cleachdaidh.

Tha an gluasad seo le CVS Pharmacy a’ co-thaobhadh ri gluasad a tha a’ sìor fhàs sa ghnìomhachas a dh’ ionnsaigh barrachd follaiseachd agus prìsean cothromach. Mar eisimpleir, tha companaidhean leithid Cost Plus Drug Mark Cuban cuideachd air cuideam a chuir air an dealas airson follaiseachd iomlan a thoirt seachad mu chosgaisean dhrogaichean gus dèanamh cinnteach gum faigh euslaintich prìsean cothromach.

Le bhith a’ toirt a-steach CVS CostVantage, tha Bùth-chungaidhean CVS ag amas air ath-mhìneachadh a dhèanamh air an dòigh anns a bheil drogaichean air am prìs agus air an ath-phàigheadh, ag atharrachadh gnìomhachas cungaidh-leigheis agus a’ stèidheachadh ìre ùr de fhollaiseachd is de chothromachd. Thathas an dùil an ceum mòr seo a dh’ ionnsaigh cumhachd a thoirt do luchd-cleachdaidh agus soilleireachd prìsean dhrogaichean a leasachadh a thoirt a-steach do chùmhnantan le manaidsearan sochair bùth-chungaidhean a’ tòiseachadh ann an 2025.