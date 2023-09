Rumble Sgioba Crash Ràithe 2: Mapaichean ùra, Modh, Gaisgeach, agus Pas Blàr

Tha Crash Team Rumble Season 2 air ruighinn le cur-ris ùr inntinneach ris a’ gheama. Faodaidh cluicheadairean a bhith an dùil ri mapaichean ùra, modh ùr, gaisgeach ùr, agus pas blàir gu tur ùr. Bheir an ùrachadh as ùire sealladh ùr air a’ gheama, a’ toirt seachad dòighean ùra air cluich agus spòrs gun chrìoch dha luchd-leantainn Crash.

Is e aon de na prìomh thachartasan ann an seusan 2 toirt a-steach Modh Pàrtaidh. Tha an remix co-op 4-cluicheadair seo a’ tabhann fois bho gheamannan farpaiseach agus a ’leigeil le cluicheadairean fois a ghabhail. Tha e air a dhèanamh suas de 5 cuairtean mion-gheam sònraichte, gach fear le dùbhlain fhèin. Tha obair-sgioba deatamach oir feumaidh cluicheadairean obrachadh còmhla gus gnìomhan a choileanadh agus clocaichean a chruinneachadh gus an ùine a tha air fhàgail aca a mheudachadh. Le bhith a ’maighstireachd gach Tonn Modh Pàrtaidh dh’ fhaodadh eadhon Boss Wave dìomhair fhuasgladh, a ’cur sgilean seann shaighdearan Crash gu deuchainn mu dheireadh.

Tha na Cuairtean Modh Pàrtaidh a’ nochdadh diofar sheòrsaichean cluiche. Ann an Speed ​​​​Run, bidh cluicheadairean a’ rèiseadh tro phlocan astair fhad ‘s a tha iad a’ seachnadh cunnartan leithid bumpers agus cliathran nitro. Dè th' ann an Cookin? ag iarraidh air cluicheadairean grìtheidean sònraichte a chruinneachadh agus an cur ri poit a’ siubhal timcheall a’ mhapa. Bidh Get Lit a’ toirt dùbhlan do chluicheadairean coinneal a chleachdadh gus lanntairean a lasadh timcheall tùr mus ruith ùine a-mach. Ann an Dig It, bidh cluicheadairean a’ lorg cnàmhan tiodhlaichte agus gan cruinneachadh sa mheadhan gus cnàimhneach slàn a lorg. Mu dheireadh, Balloon Bounce, a thèid a leigeil ma sgaoil nas fhaide air adhart ann an Ràithe 2, bidh cluicheadairean ag obair le bhith a’ leum thairis air bailiùnaichean gus puingean fhaighinn.

A bharrachd air an sin, tha seusan 2 a’ toirt a-steach gaisgeach ùr ris an canar Ripto. Tha an caractar seo, a tha a 'tighinn bhon chruinne-cè Spyro, a' giùlan sreapadair agus tha geasan marbhtach agus cumhachdach aige. Tha comasan Ripto a’ toirt a-steach a bhith a’ cur air bhog bàlaichean teine, a’ gairm dealanach, agus a’ cruthachadh tonnan tsunami. Faodaidh cluicheadairean sgileil na comasan sin a chur còmhla gus cìrean sgriosail a sgaoileadh. Bidh Ripto ri fhaighinn nas fhaide air adhart san t-seusan.

Gus cur ris na feartan cluiche ùr, tha Season 2 a’ tabhann dà mhapa ùr: Waste Deep agus Jazz Junction. Bidh Waste Deep a’ toirt chluicheadairean gu sàibhearan cunnartach làn de dheuchainnean Cortex, agus tha Jazz Junction na mhapa beòthail tron ​​​​oidhche le faireachdainn jazzy. Tha gach mapa a’ tabhann a dhùbhlain agus a iongnadh sònraichte fhèin.

Mu dheireadh, tha Season 2 a ’tighinn le Pas Blàr 100-ìre, a’ toirt cothrom do chluicheadairean craiceann ùr, cungaidhean maise, ceòl agus barrachd fhuasgladh. Faodar am Battle Pass fhaighinn tro Crash Team Rumble Deluxe Edition no a cheannach air leth.

Tha Crash Team Rumble Season 2 a-nis beò, a’ toirt beairteas de shusbaint inntinneach don gheama. Co-dhiù a tha thu dèidheil air farpais dian no cluiche co-obrachail, tha rudeigin aig an ùrachadh seo airson a h-uile duine a tha dèidheil air Crash. Na caill a-mach air a’ ghnìomh!

