Bidh na Carolina Panthers a’ gluasad campa trèanaidh gu Charlotte

Tha na Carolina Panthers air co-dhùnadh an campa trèanaidh aca a ghluasad bho Cholaiste Wofford ann an Siorrachd Spartanburg gu Charlotte. Chaidh an naidheachd ainmeachadh Diciadain, a’ comharrachadh atharrachadh mòr don sgioba a bha air dachaigh Spartanburg a ghairm bho 1995.

“Tha sinn air leth toilichte ar campa trèanaidh a thoirt don ghoireas againn ann an Charlotte,” thuirt Kristi Coleman, Ceann-suidhe nan Carolina Panthers. “Tha sinn a’ toirt ar taing do Wofford agus coimhearsnachd Spartanburg airson an aoigheachd thar nam bliadhnaichean. Fhad ‘s a ghluaiseas sinn gu Charlotte, tha sinn fhathast dealasach a thaobh ar luchd-leantainn ann an Carolina a Deas agus cumaidh sinn oirnn a’ cur air dòigh tachartasan luchd-leantainn agus coimhearsnachd anns an stàit. ”

An t-seusan seo chaidh, cha do chùm ach sia sgiobaidhean, na Panthers nam measg, an campa trèanaidh air falbh bho na goireasan aca fhèin air sgàth galar sgaoilte COVID-19. Ann an 2020, rinn na Panthers an campa aca aig Stadium Bank of America agus na raointean cleachdaidh faisg air làimh. Roimhe sin, bha campa trèanaidh air a chumail gu cunbhalach aig Colaiste Wofford.

Cha do chuir an co-dhùnadh seo iongnadh air Neach-comhairle Siorrachd Spartanburg, Dàibhidh Britt, a nochd gu robh iad air a bhith an dùil gum fàg an sgioba a' cholaiste airson nan trì bliadhna a dh'fhalbh. A rèir Britt, “Tha sealbh eadar-dhealaichte air na Panthers. Chan eil mi a’ smaoineachadh gu bheil an aon dealas aige [an sealbhadair] dha na Panthers mar sgioba Carolinas. Chan e dìreach sgioba Carolina a Tuath a th’ ann.”

Bha an dàimh eadar na Panthers agus Colaiste Wofford air aon den fheadhainn as fhaide san NFL, an dàrna àite a-mhàin don chom-pàirteachas eadar na Pittsburgh Steelers agus St. Vincent College. Chuir an Dr Nayef Samhat, ceann-suidhe Colaiste Wofford, an cèill gu robh iad measail air na Panthers agus a' bhuaidh a bha aig a' champa trèanaidh air coimhearsnachd Spartanburg. “Tha sinn air a bhith measail air ar càirdeas sònraichte leis na Carolina Panthers bho chaidh an sgioba a stèidheachadh. Bidh sinn ag ionndrainn a bhith gan faighinn air an àrainn agus an toileachas a thug campa trèanaidh gu Spartanburg agus an Upstate.”

Ged a dh’ fhaodadh beagan briseadh-dùil a bhith ann am measg luchd-còmhnaidh ionadail, tha co-dhùnadh na Panthers a’ fosgladh chothroman ùra don sgioba agus na goireasan aice. Tha an gluasad mar phàirt de oidhirp nas fharsainge gus goireasan cleachdaidh is trèanaidh na sgioba ùrachadh, a tha a’ toirt a-steach toirt air falbh an Atrium Health Dome san Fhaoilleach gus àite a dhèanamh airson raointean cleachdaidh ùra. Bheir na h-atharrachaidhean sin trì raointean cleachdaidh làn-ùine dha na Panthers, a’ tabhann barrachd àite agus a’ lughdachadh caitheamh is deòir.

Thuirt Caroline Wright, an t-àrd iar-cheann-suidhe agus prìomh oifigear ionadan aig Tepper Sports & Entertainment, “Is e Toirt air falbh an Dome toiseach pròiseas leantainneach gus goireasan na sgioba ùrachadh. Tha leasachaidhean san àm ri teachd a’ toirt a-steach atharrachaidhean air na raointean agus togail taigh-raoin airson obair ball-coise agus cothroman coimhearsnachd.” Nì an sgioba sgrùdadh cuideachd air roghainnean airson cleachdaidhean a-staigh ma tha sin riatanach.

Mar a bhios na Panthers ag ullachadh airson an t-seusan a tha romhainn, tha iad fhathast a’ cur crìoch air planaichean airson àite-fuirich a thoirt dha luchd-leantainn aig campa trèanaidh. Thèid barrachd mion-fhiosrachaidh a roinn an ceann ùine. Tha an sgioba an dùil an seusan aca a chuir air bhog le Fan Fest ann an Carolina a Deas agus an uairsin a dhol air adhart le Ball-coise Back Together ann an Charlotte. Ged a tha caibideil air dùnadh nuair a dh’ fhalbh Colaiste Wofford, tha àm ùr inntinneach a’ feitheamh ris na Panthers anns a’ ghoireas trèanaidh ùraichte aca ann an Charlotte.