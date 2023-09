Pokémon Go: Faodaidh Mankey a bhith gleansach!

Geàrr-chunntas:

Ann am Pokémon Go, bidh cothrom aig cluicheadairean coinneachadh ris a’ mhuc-moncaidh Pokémon, Mankey, san dùthaich. Is e an naidheachd inntinneach gum faod Mankey a bhith gleansach cuideachd! Tha seo a’ ciallachadh gum bi cothrom aig cluicheadairean dreach gleansach den Pokémon seo a ghlacadh, aig a bheil dath eadar-dhealaichte seach an tè àbhaisteach. Còmhla ri Mankey, faodaidh an mean-fhàs aige, Primeape, a bhith gleansach cuideachd.

Le toirt a-steach Annihilape a dh’ fhaodadh a bhith ann, an mean-fhàs mu dheireadh de Mankey agus Primeape bho Pokémon Scarlet agus Violet, thathas a ’comhairleachadh tòiseachadh a’ cruinneachadh candy Mankey le dùil ris an mean-fhàs seo. Tha fiosan tràth Paldean Pokémon ann am Pokémon Go a’ moladh gum faodadh Annihilape a dhol a-steach don roster a dh’ aithghearr.

Tha an ìre gleansach airson Mankey ann am Pokémon Go timcheall air aon ann an 500, a rèir rannsachadh a rinn The Silph Road. Ach, chan eil “permaboost” aig Mankey, a’ ciallachadh nach e sìolachadh tearc a th’ ann agus nach eil ìre gleansach àrdaichte aige. Tha a bhith a’ tàladh Pokémon nas soilleire stèidhichte air cothrom air thuaiream, leis gu bheil ìrean glacaidh Pokémon gleansach air an suidheachadh leis an leasaiche Niantic agus mar as trice cha bhith iad air am brosnachadh ach aig tachartasan sònraichte no creach.

Gus sùil a chumail air Pokémon gleansach a tha ri fhaighinn, faodaidh cluicheadairean iomradh a thoirt air liosta LeekDuck, a bheir seachad stiùireadh lèirsinneach air a h-uile Pokémon gleansach a th’ ann.

Airson tuilleadh mholaidhean agus iùil air Pokémon Go, tha Polygon a’ tabhann beairteas de ghoireasan gus do gheama adhartachadh.

Mìneachaidhean:

- Pokémon gleansach: Pokémon le dath eile a tha nas teirce na an co-aoisean àbhaisteach.

- Candy: Goireas ann am Pokémon Go a ghabhas cruinneachadh le bhith a’ glacadh Pokémon de ghnè sònraichte agus air a chleachdadh gus Pokémon a leasachadh no cumhachd a thoirt dha.

