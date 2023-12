Meta Quest 3 agus pasgan Asgard's Wrath 2: An cothlamadh foirfe airson luchd-dealasach gèam VR

Geàrr-chunntas:

Tha an sgaoileadh ris an robh dùil de Asgard's Wrath 2 air sgòr foirfe 10/10 fhaighinn san ath-bhreithneachadh againn, ga fhàgail na gheama riatanach airson luchd-dealasach virtual reality (VR). Am pàirt as fheàrr? Tha Asgard's Wrath 2 a-nis air a phasgadh an-asgaidh leis an Meta Quest 3, an headset adhartach as ùire sa mhargaidh. Bidh an artaigil seo a’ sgrùdadh feartan drùidhteach an dà chuid a’ gheama agus an headset agus a’ soilleireachadh na buannachdan bhon phasgan inntinneach seo.

Tiotal a 'Chlàir:

Turas Epic a’ feitheamh: Faigh eòlas air fearg Asgard 2 leis a’ Meta Quest 3

Tha rudeigin aig luchd-dealasach gèam VR ri chomharrachadh leis gu bheil Asgard's Wrath 2 a’ faighinn cliù le sgòr foirfe san ath-bhreithneachadh againn. Tha an geama fìor bhogadh seo a’ tabhann sgeulachd tarraingeach, ceithir caractaran gun samhail, sabaid inntinneach, agus siostaman RPG toinnte a shuidhich inbhe ùr airson gèam VR.

Ach is e an rud a tha a’ dèanamh na naidheachdan seo eadhon nas inntinniche gu bheil Asgard's Wrath 2 a-nis air a phasgadh leis an headset Meta Quest 3. Tha am Meta Quest 3, le a theicneòlas ùr-nodha agus coileanadh air leth, na chompanach foirfe airson a bhith a’ sgrùdadh saoghal mòr Asgard's Wrath 2.

Tha an lèirmheas againn air an Meta Quest 3 ag aithneachadh na feartan sònraichte aige. Le sgòr iongantach de 9/10, tha am Meta Quest 3 air a mholadh airson cho ruigsinneach agus cho ruigsinneach sa tha e. Bidh e a’ cur às don fheum air PC cluichidh daor fhad ‘s a tha e fhathast a’ lìbhrigeadh eòlas VR air leth. Bidh comasan cluich fìrinneach measgaichte an headset, a’ toirt a-steach modh pas-seachad làn-dath agus tracadh mionaideach, ag adhartachadh am bogadh.

Le bhith a’ cothlamadh Asgard's Wrath 2 leis an Meta Quest 3, tha cothrom aig cluicheadairean air cuairt-dànachd gun samhail. Bidh aithris tarraingeach Asgard's Wrath 2, caractaran eadar-mheasgte, agus sabaid dian a’ tighinn beò le dealbhan bogaidh Meta Quest 3 agus smachdan freagairteach. Is e maids eireachdais a rinneadh air neamh.

Tha am pasgan, aig prìs $499.99 airson an dreach 128GB no $649 airson an dreach 512GB, a’ tabhann luach air leth airson an dà chuid cluicheadairean VR eòlach agus an fheadhainn a tha a’ dàibheadh ​​a-steach gu fìrinn mas-fhìor airson a’ chiad uair. Le glè bheag de stoc ri fhaighinn, le bhith a’ faighinn pasgan a’ dèanamh cinnteach gu bheil uairean de chluicheadh ​​iongantach ann agus cothrom eòlas fhaighinn air binnean gèam VR.

Na caill an cothrom seo airson tòiseachadh air turas mòr tro Asgard's Wrath 2 leis an Meta Quest 3. Faigh grèim air a’ phasgan agad a-nis agus ullaich airson a bhith air do ghiùlan a-steach do shaoghal far a bheil mac-meanmna a’ coinneachadh ri fìrinn.