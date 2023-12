Alfred “Shivy” Brooks a’ buannachadh Seat Bòrd Sgoile Atlanta

By

Tha Alfred “Shivy” Brooks air nochdadh mar bhuannaiche ann an taghadh ruith bòrd-sgoile Atlanta, a’ chùis air Tamara Jones. Tha na toraidhean neo-oifigeil a’ sealltainn Brooks air thoiseach le timcheall air 65% den bhòt.

Thathas an dùil gum bi Brooks, a tha na thidsear eaconamachd is riaghaltais aig Àrd-sgoil Charles Drew ann an Siorrachd Clayton, mar a’ chiad thidsear gnìomhach a bhios air Bòrd Foghlaim Sgoiltean Poblach Atlanta. Gabhaidh e thairis suidheachadh Jones mar riochdaire Sgìre 7 san fharsaingeachd.

Bha deasbad dlùth air an rèis eadar Brooks agus Jones, leis gun d’ fhuair an dà thagraiche beagan nas lugha na 50% den bhòt ann an taghadh coitcheann 7 Samhain, a’ leantainn gu ruith-ruith.

Fhuair Brooks taic mhòr rè na h-iomairt aige, a’ faighinn taic bho dhaoine poilitigeach follaiseach leithid seann àrd-bhàillidh Atlanta agus Tosgaire na SA dha na Dùthchannan Aonaichte, Anndra Young, agus seann sheanadair na stàite, Jason Carter. Chòrd e cuideachd ri taic bho ghrunn bhuill de Chomhairle Baile Atlanta, Ceann-suidhe na Comhairle Doug Shipman nam measg.

Tha brìgh searbh aig a’ bhuaidh dha Brooks, leis gun do chaochail a mhac 16-bliadhna, Bryce Brooks, gu duilich na bu thràithe am-bliadhna fhad ‘s a bha e a’ feuchainn ri clann òga a shàbhaladh bho bhàthadh ann am Florida. Bha Bryce, a chaidh gu Sgoiltean Poblach Atlanta, na òganach aig Àrd-sgoil Maynard Jackson.

Bha Jones, a bha air a bhith a’ frithealadh air bòrd na sgoile airson dà bhliadhna, air taic fhaighinn bho bhall de Chomhairle a’ Bhaile Ailig Wan, Riochdaire na stàite Saira Draper, agus an t-Seanalair stàite Nan Orrock, am measg feadhainn eile.

Tha an taghadh o chionn ghoirid a’ nochdadh atharrachadh ann an siostam taghaidh bòrd na sgoile, le teirmean a-nis gan atharrachadh gus nach tèid am bòrd gu lèir a chuir na àite a h-uile ceithir bliadhna.

Nochd toraidhean bho DeKalb agus Fulton County gu robh taic fìor mhath aig Brooks, leis a’ faighinn 72% agus 66% den bhòt, fa leth.

Mar a bhios Brooks ag ullachadh airson a dhreuchd ùr a ghabhail os làimh, tha mòran an dòchas gun toir an eòlas aige mar neach-foghlaim sealladh agus sealladh ùr do shiostam Sgoil Phoblach Atlanta.