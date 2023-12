Tilleadh Seachad air Math & Olc: Deasachadh Ceann-bliadhna ris an robhar a’ feitheamh o chionn fhada

Tha saoghal nan geamannan làn de thoileachas leis gu bheil an clasaig ghaolach, Beyond Good & Evil, a’ nochdadh a-rithist ann an cruth deasachadh sònraichte den 20mh ceann-bliadhna. Bha stòr Xbox aig Microsoft a’ liostadh a’ gheama ris nach robh dùil, a’ taisbeanadh seallaidhean-sgrìn iongantach agus mion-fhiosrachadh inntinneach mus tarraing iad gu sgiobalta e far-loidhne. Ach, bha an eadar-lìn luath airson grèim fhaighinn air, a’ sgaoileadh na naidheachdan mar theine fiadhaich.

Tha an Deasachadh Ceann-bliadhna a’ gealltainn eòlas cluich leasaichte le rùn 4K agus coileanadh rèidh 60 frèamaichean gach diog. Faodaidh cluicheadairean a bhith an dùil ri grafaigean, smachdan agus claisneachd nas fheàrr, a’ toirt saoghal iongantach Hillys beò mar nach robh riamh roimhe. Ach chan e sin a h-uile càil - tha an deasachadh seo cuideachd a’ toirt a-steach feartan ùra, a’ toirt a-steach comasan fèin-shàbhalaidh agus tar-shàbhalaidh, a’ dèanamh cluiche-cluiche gun fhiosta thairis air diofar innealan.

Bidh luchd-leantainn a’ gheama tùsail air leth toilichte modh speedrun ùr a lorg agus euchdan ùraichte, a’ toirt dùbhlain ùra dha eadhon na cluicheadairean as eòlaiche. A bharrachd air an sin, tha sealg ulaidh air feadh Hillys a’ tabhann dhuaisean agus seallaidhean sònraichte air eachdraidh tarraingeach Jade. Tha leasachadh agus dìomhaireachd a’ gheama air an taisbeanadh gu breagha ann an gailearaidh ceann-bliadhna, a’ leigeil le cluicheadairean sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air saoghal tarraingeach Beyond Good & Evil.

Ged a bha an ath-bheothachadh inntinneach seo ag ionndrainn an fhìor 20mh ceann-bliadhna, tha e a’ nochdadh gu làidir gu bheil fios oifigeil agus foillseachadh faisg air làimh. Chan eil Ubisoft, foillsichear a’ gheama, fhathast air beachd a thoirt seachad air an liostadh stòr Xbox o chionn ghoirid. Ach, tha am Bòrd Measadh Bathar-bog Dealanach (ESRB) mu thràth air an 20mh Ceann-bliadhna a mheas airson grunn àrd-ùrlaran, nam measg PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, agus PC, a’ moladh gu bheil sgaoileadh farsaing air fàire.

Ghlac Beyond Good & Evil cridheachan luchd-gamers an toiseach ann an 2003, a’ faighinn moladh mòr airson a bhith ag innse sgeulachdan tarraingeach agus a’ cluich cluiche tarraingeach. Chaidh an t-seicheamh ris an robhar a’ feitheamh o chionn fhada, Beyond Good & Evil 2, ainmeachadh ann an 2017 ach tha mòran dàil air a bhith ann agus beagan ùrachaidhean. A dh’ aindeoin na dùbhlain a tha ann, tha luchd-leantainn an dòchas gun tig an geama seo ris a bheil dùil mòr gu buil mu dheireadh thall.

CÀBHA

Q: Dè na h-àrd-chabhsairean a thèid an Beyond Good & Evil 20mh Ceann-bliadhna Edition fhoillseachadh?

A: Tha dùil gun tèid an geama a leigeil ma sgaoil air PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, agus PC.

C: Dè na feartan agus na leasachaidhean ùra ris am faod cluicheadairean a bhith an dùil san iris seo?

A: Bheir an 20mh Ceann-bliadhna Deasachadh rùn 4K, coileanadh 60 frèamaichean gach diog, grafaigean nas fheàrr, smachdan, agus claisneachd. Bidh e cuideachd a’ toirt a-steach fèin-shàbhaladh, tar-shàbhaladh, modh speedrun, agus coileanaidhean ùraichte.

C: A bheil Beyond Good & Evil 2 co-cheangailte ri Deasachadh Ceann-bliadhna 20th?

A: Tha Beyond Good & Evil 2 na gheama air leth agus tha e fhathast ga leasachadh. Tha an 20mh Ceann-bliadhna Deasachadh na eagran sònraichte den gheama tùsail.

C: Cuin a thèid Beyond Good & Evil 20mh Ceann-bliadhna Edition fhoillseachadh?

A: Ged nach deach ceann-latha sgaoilidh oifigeil ainmeachadh, tha coltas a’ gheama o chionn ghoirid air stòr Xbox a’ nochdadh gum faodadh gun tachair an cur air bhog a dh’ aithghearr. Cum sùil a-mach airson ùrachaidhean bho Ubisoft.

C: An urrainn do chluicheadairean a bhith an dùil ri susbaint no duaisean a bharrachd anns an 20mh Ceann-bliadhna Edition?

F: Faodaidh, faodaidh cluicheadairean tlachd fhaighinn bho shealg ulaidh tron ​​​​gheama gus duaisean sònraichte a lorg. Tha an gailearaidh ceann-bliadhna cuideachd a 'toirt seachad sealladh air leasachadh agus dìomhaireachdan a' gheama.