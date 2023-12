Brògan fallain airson loidhne-laighe trim

Geàrr-chunntas: Tha an artaigil seo a’ sgrùdadh diofar bhiadhan-bìdh a chuidicheas le bhith a’ lughdachadh geir bolg agus a’ faighinn dòigh-beatha nas fhallaine. Le bhith a’ toirt a-steach na roghainnean beathachaidh sin a-steach don daithead agad, chan urrainn dhut chan ann a-mhàin do bhlasan blas a shàsachadh ach cuideachd obrachadh a dh’ ionnsaigh na h-amasan call cuideim agad.

A 'tuigsinn geir visceral

Faodaidh geir visceral, ris an canar cuideachd geir bolg, droch bhuaidh a thoirt air coltas agus slàinte. Bidh e a’ cuairteachadh buill-bodhaig deatamach agus faodaidh cus cruinneachadh adhbhrachadh gu duilgheadasan slàinte. Tha e deatamach eadar-dhealachadh a dhèanamh eadar geir subcutaneous, a tha an ìre mhath gun chron, agus geir visceral.

Cnothan agus sìol airson satiety

Faodaidh greim-bìdh air almoin, cnòthan-cnòthan, no sìol chia cuideachadh le bhith a’ lughdachadh geir bolg agus a’ toirt seachad beathachadh riatanach. Tha pròtain agus geir fallain ann an almoin, a’ brosnachadh faireachdainn de lànachd, fhad ‘s a tha cnòthan-cnòthan beairteach ann an searbhagan geir omega-3 agus a’ toirt taic do shlàinte cridhe. Tha sìol Chia, air an làimh eile, gu leòr snàithleach, a tha a 'leudachadh anns an stamag agus a' cur bacadh air an acras.

Cumhachd mheasan

Le bhith a’ toirt a-steach measan mar avocado, dearcan, agus grapefruit nad daithead faodaidh e do chuideachadh le bhith a’ lughdachadh geir bolg. Bidh avocado, leis na geir monounsaturated aige, a’ cuideachadh le metabolism geir agus gad chumail làn. Tha dearcan ìosal ann an calaraidhean agus àrd ann an antioxidants, a’ toirt taic do shlàinte iomlan agus a’ cur bacadh air blasan milis. Tha enzyman ann an grapefruit a chuidicheas le bhith a’ losgadh geir agus a’ riaghladh ìrean siùcar fala.

Glasraich airson Calorie Ìosal

Tha àite cudromach aig glasraich ann a bhith a’ lughdachadh geir bolg mar thoradh air an ìre ìosal de calorie aca agus àrd fiber, vitamain agus mèinnirean. Tha bataichean soilire agus sliseagan ciùcran a’ hydrating agus cha mhòr gun chalaraidhean, gan dèanamh nam greimean-bìdh math airson call cuideim. Tha bataichean curran, air an làimh eile, ìosal ann an calaraidhean agus làn de fiber, ag adhartachadh cnàmhadh agus mothachadh air lànachd.

Roghainnean bainne is bainne eile

Faodaidh iogart Grèigeach, càise bothain, agus bainne almain a bhith nan greimean-bìdh luachmhor anns an oidhirp agad gus geir bolg a lughdachadh. Tha iogart Grèigeach làn phròtain, a 'cuideachadh le bhith a' càradh fèithean agus a 'cladhach. Tha càise bothain ìosal ann an geir agus àrd ann am pròtain, a’ brosnachadh faireachdainn de lànachd. Tha bainne almain, roghainn bainne eile, ìosal ann an calaraidhean agus freagarrach airson daoine fa-leth aig nach eil fulangas lactose.

Gràinnean slàn airson lùth seasmhach

Faodaidh toirt a-steach gràinnean slàn mar min-choirce, quinoa, agus cèicean rus donn a-steach don daithead agad a bhith èifeachdach ann a bhith a ’lughdachadh acras agus a’ lughdachadh geir bolg. Tha min-choirce làn snàithleach agus a’ bunailteachadh ìrean siùcar fala, fhad ‘s a tha quinoa na phròtain iomlan a chuidicheas le bhith a’ càradh fèithean. Tha cèicean rus Brown ìosal ann an calaraidhean agus gualaisg, a’ tabhann crìonadh sàsachail gun a bhith a ’toirt buaidh air do dhaithead.

Pròtainean caola airson lànachd

Tha pròtanan caol leithid broilleach cearc grilled, sliseagan turcaich, agus uighean bruite cruaidh nan caraidean riatanach anns a’ bhlàr an aghaidh geir bolg. Bidh iad a 'cuideachadh le leasachadh fèithean agus a' brosnachadh faireachdainn de lànachd, a 'lùghdachadh an àireamh iomlan de chalaraidhean. Faodar na stòran pròtain sin a thoirt a-steach don chleachdadh greim-bìdh agad airson dòigh blasta is beathachail gus na h-amasan call cuideim agad a choileanadh.

Gu crìch, tha a bhith a’ toirt a-steach na greimean-bìdh fallain sin a-steach don daithead agad na dhòigh èifeachdach air sliseag trim a choileanadh. Le bhith a’ taghadh roghainnean dùmhail beathachaidh agus a’ lughdachadh acras, faodaidh tu obrachadh a dh’ionnsaigh na h-amasan fallaineachd agad agus aig an aon àm a’ brosnachadh slàinte iomlan. Cuimhnich, tha cumail suas daithead cothromach riatanach airson soirbheachas san fhad-ùine.