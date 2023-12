Tachartas mì-fhortanach aig Rampa Bàta Port St Lucie

Nuair a gheibh iad tlachd à latha a-muigh air an uisge, is e an rud mu dheireadh a tha duine ag iarraidh gum bi an carbad aca a’ dàibheadh ​​​​ris nach robh dùil. Gu mì-fhortanach, is e sin dìreach a thachair dha bàta-seòlaidh mì-fhortanach aig Pàirc Canàl C-24 ann am Port St. Lucie.

Ghlac sreath de dhealbhan an t-àm uamhasach nuair a shleamhnaich Chevrolet Silverado 2012 dubh ro fhada sìos rampa cur air bhog a’ bhàta, a’ tuiteam dhan uisge. Cha b’ fhada gus an robh an làraidh làn fon uisge agus b’ fheudar a thoirt air ais bhon doimhneachd dhubh.

Gu fortanach, cha deach duine a ghoirteachadh san tachartas, agus dh’ fhuasgail na h-ùghdarrasan an suidheachadh gu sgiobalta. Ach, tha na h-ìomhaighean den làraidh togail a tha gu ìre fon uisge mar chuimhneachan air na tubaistean ris nach robh dùil, eadhon anns na suidheachaidhean as àille agus as socraiche.

Bidh na làithean a thathar a’ cur seachad air an uisge gu tric air am meas agus air an comharrachadh mar dhòigh air teicheadh ​​​​bho monotony beatha oifis. Tha an abairt, “Tha droch latha air an uisge nas fheàrr na latha math san oifis,” a’ còrdadh ri mòran de dhaoine a tha dèidheil air nàdar agus luchd-siridh dànachd. Ach, tha an tachartas mì-fhortanach aig Port St. Lucie na fhìor chuimhneachan nach eil eadhon na h-àrainneachdan as bòidhche air an dìon bho thubaistean.

Ged a tha e riatanach gabhail ris an toileachas agus an t-saorsa a tha a bhith air an uisge a’ toirt seachad, tha e a cheart cho cudromach prìomhachas a thoirt do shàbhailteachd agus na ceumannan riatanach a ghabhail. Tha an tachartas seo a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha làimhseachadh charbadan ceart aig rampaichean bhàtaichean, a’ dèanamh cinnteach gu bheil carbadan air am pàirceadh gu tèarainte agus gu bheil modhan cur air bhog air an cur an gnìomh le fìor chùram.

Ann an co-dhùnadh, mar bhàtaichean, cuimhnicheamaid gum bu chòir latha a chuir seachad air an uisge a lìonadh le toileachas, sàmhchair, agus toileachas. Fhad ‘s a dh’ fhaodadh tubaistean tachairt, le bhith a’ cumail inntinn furachail agus a’ cumail ri stiùiridhean sàbhailteachd cuidichidh sin le bhith a’ dèanamh cinnteach gum fuirich na làithean cuimhneachail againn air an uisge deimhinneach agus saor bho dàibheadh ​​​​ris nach robh dùil.