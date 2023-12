Fianais Ùr air a thoirt seachad ann an Deuchainn RICO air Young Slime Life Gang agus Rapper Young Thug

Ann an leasachadh o chionn ghoirid ann an cùis-lagha RICO anns an robh an gang sràide eucorach Young Slime Life agus an rapper Young Thug, tha fianais agus fianais ùr air solas a chuir air cùmhnant dhrogaichean falaichte a thachair ann an 2020. Nochd fianais bho luchd-fianais èigneachaidh lagha gun robh ball de bha an gang YSL, Derontae Bebee, ris an canar Bee, air marijuana luach $ 20 a reic ri oifigear falaichte aig stèisean gas air Cleveland Avenue.

Thug an t-oifigear falaichte mion-fhiosrachadh mun ghnothach, ag ràdh gu robh Bebee air am marijuana a roiligeadh ann an tiogaid crannchuir mus tug e seachad e. Thàinig am fiosrachadh seo am bàrr mar phàirt de chùis an luchd-casaid an aghaidh gang YSL, a tha fo chasaid gun do reic iad drogaichean bhon stèisean gas.

Is fhiach a bhith mothachail nach eil Bebee, a rinn aonta tagraidh air a’ mhìos a chaidh, mar aon de na sianar luchd-dìon a tha fo dheuchainn an-dràsta, a tha a’ toirt a-steach Young Thug. Tha a’ chùis-lagha seo a’ comharrachadh àm cudromach anns na cùisean laghail, leis gu bheil an luchd-casaid ag amas air gnìomhan eucorach a’ bhuidheann YSL a dhearbhadh agus an ceangal a th’ aca ris an rapper ainmeil.

A’ gluasad air adhart, thathas an dùil gun lean an fhianais anns a’ chùis-lagha, leis an ath neach-fianais na oifigear poileis Brookhaven a rinn stad trafaic a lean gu bhith a’ cur an grèim Young Thug, leis an fhìor ainm Jeffery Williams.

Tha na leasachaidhean o chionn ghoirid seo a’ daingneachadh cho dona sa tha na casaidean an aghaidh Young Thug agus an ceangal a tha e ag ràdh ris a’ bhuidheann Young Slime Life. Mar a thèid a’ chùis-lagha air adhart, tha e fhathast ri fhaicinn ciamar a bheir an fhianais ùr seo buaidh air a’ bhuil agus an toir e tuilleadh buaidh air Young Thug ann an gnìomhan eucorach a’ bhuidheann.