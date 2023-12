A bheil cyborg sam bith ann am fìor bheatha?

Geàrr-chunntas:

Anns an àm teicneòlais a tha a’ tighinn air adhart gu luath an-diugh, tha bun-bheachd cyborgs air mac-meanmna mòran a ghlacadh. Ach a bheil cyborgs fìor nar measg? Bidh an artaigil seo a’ sgrùdadh saoghal cyborgs, a’ sgrùdadh mìneachadh an teirm agus a’ sgrùdadh staid teicneòlais gnàthach a leigeas le daoine amalachadh le innealan. Tro aithris, rannsachadh, agus mion-sgrùdadh lèirsinneach, tha sinn ag amas air solas a thilgeil air mar a tha cyborgs anns an t-saoghal againn.

Ro-ràdh:

Tha am beachd air cyborg, goirid airson “organism cybernetic,” air a bhith na phrìomh stàball de fhicsean saidheans, gu tric air a nochdadh mar mheasgachadh de dhuine agus inneal. Bho charactar suaicheanta an Terminator gu leasachaidhean bionic superheroes, tha am bun-bheachd air ùidh a thoirt dha luchd-èisteachd airson deicheadan. Ach a bheil an ùidh seo a’ leudachadh nas fhaide na raon ficsean? A bheil daoine ann a dh'fhaodar a mheas mar cyborgs ann am fìor bheatha?

A 'mìneachadh Cyborgs:

Mus tèid sinn a-steach gu bheil cyborgs fìor ann, tha e riatanach tuigsinn dè tha an teirm a’ ciallachadh. Tha cyborg a 'toirt iomradh air fàs-bheairt, mar as trice duine, aig a bheil co-phàirtean bith-eòlasach agus fuadain amalaichte na chorp. Faodaidh na co-phàirtean fuadain seo a bhith eadar buill-bodhaig sìmplidh prosthetic gu eadar-aghaidh neòil nas iom-fhillte a cheanglas an eanchainn gu dìreach ri innealan.

An staid làithreach de theicneòlas Cyborg:

Tha adhartasan ann an teicneòlas air an t-slighe a leasachadh airson diofar innealan a leasachadh a leigeas le daoine na comasan corporra aca a neartachadh. Is e aon eisimpleir sònraichte an raon prosthetics, far am faod daoine fa leth a chaill buill-bodhaig a-nis buill fuadain adhartach a chleachdadh a tha coltach ri gluasad nàdarra. Bidh na prosthetics sin gu tric fo smachd comharran neural an neach-cleachdaidh fhèin, a’ ceadachadh amalachadh nas intuitive agus gun fhiosta.

Tha raon eile de theicneòlas cyborg na laighe ann an eadar-aghaidh neural, a tha a’ stèidheachadh ceangal dìreach eadar an eanchainn agus innealan taobh a-muigh. Tha luchd-rannsachaidh air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ leasachadh eadar-aghaidh coimpiutair eanchainn (BCIs) a leigeas le daoine smachd a chumail air coimpiutairean no buill-bodhaig robotach a’ cleachdadh an smuaintean. Ged a tha na teicneòlasan sin fhathast aig ìre thràth, tha comas mòr aca airson leasachaidhean cyborg san àm ri teachd.

Cyborgs fìor-bheatha:

Ged a dh’ fhaodadh an teirm “cyborg” ìomhaighean de chreutairean teachdail a dhùsgadh, gu dearbh tha daoine fa-leth ann a dh’ fhaodar a mheas mar cyborgs fìor. Is e aon eisimpleir sònraichte Niall Harbisson, neach-ealain agus neach-iomairt a rugadh le dath dall. Bha antenna aig Harbisson air a chuir a-steach don chlaigeann aige a leigeas leis dathan fhaicinn mar tricead fuaim, gu h-èifeachdach a’ leudachadh a bheachd mothachaidh nas fhaide na comasan duine àbhaisteach.

Is e eisimpleir eile an biohacker Kevin Warwick, a chuir microchip na ghàirdean gus eadar-obrachadh le diofar shiostaman dealanach. Bha deuchainn Warwick ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air comasachd amalachadh inneal-daonna agus an comas air comasan daonna àrdachadh tro theicneòlas.

FAQ:

C: A bheil eisimpleirean sam bith eile ann de cyborgs fìor?

F: Tha, tha grunn eisimpleirean eile ann de dhaoine fa leth a tha air teicneòlas a thoirt a-steach do na cuirp aca. Mar eisimpleir, chuir biohacker Tim Cannon inneal na ghàirdean a chruinnich agus a chuir a-mach an dàta biometric aige.

C: An urrainn do dhuine sam bith a bhith na cyborg?

F: Ged a tha adhartasan ann an teicneòlas air a dhèanamh comasach do dhaoine fa leth na cuirp aca a neartachadh le co-phàirtean fuadain, is e roghainn pearsanta a th’ ann a bhith na cyborg. Feumaidh e a bhith deònach modhan obair-lannsa a dhèanamh agus teicneòlas fhilleadh a-steach don bhodhaig agad.

C: Dè a’ bhuaidh a th’ aig teicneòlas cyborg?

F: Tha amalachadh dhaoine agus innealan a’ togail diofar bheachdan beusanta. Tha iad sin a’ gabhail a-steach cùisean prìobhaideachd, cead, agus an comas air sgaraidhean sòisealta a chruthachadh eadar an fheadhainn as urrainn pàigheadh ​​airson leasachaidhean agus an fheadhainn nach urrainn.

Co-dhùnadh:

Ged is dòcha gu bheil bun-bheachd cyborgs air tòiseachadh ann an raon ficsean saidheans, tha eisimpleirean fìor ann. Tro adhartasan ann am prosthetics, eadar-aghaidh neural, agus teicneòlasan eile, tha daoine fa-leth air co-phàirtean fuadain a thoirt a-steach do na cuirp aca, a’ leudachadh an comasan agus a’ cur an loidhne eadar duine is inneal ann an sgleò. Mar a bhios teicneòlas a’ leantainn air adhart, tha coltas ann gum fàs na cyborgs san t-saoghal againn nas bitheanta, a’ togail cheistean inntinneach mu àm ri teachd a’ chinne-daonna agus an comas airson symbiosis inneal-daonna.

