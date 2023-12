A bheil cait boireann asexual?

A bheil cait boireann neo-ghnèitheach?

Geàrr-chunntas:

Chan e creutairean asexual a th’ ann an cait bhoireann, mar an co-aoisean fireann. Ged is dòcha nach bi iad a’ nochdadh na h-aon ghiùlan gnèitheasach ri fireannaich, tha cait boireann gu dearbh nan creutairean gnèitheasach. Tha tuigse air bith-eòlas gintinn agus giùlan cait boireann deatamach airson seilbh pheata cunntachail agus dèanamh cinnteach à am mathas iomlan.

Ro-ràdh:

Tha cait, an dà chuid fireannaich agus boireann, air ùidh mhòr a thoirt do dhaoine le an nàdar dìomhair agus neo-eisimeileach. Ach, tha mì-thuigse ann mu ghnèitheas cait boireann fhathast. San artaigil seo, nì sinn sgrùdadh air bith-eòlas gintinn cait boireann, cuir às do uirsgeulan cumanta, agus bheir sinn solas air an nàdar gnèitheasach aca.

Bith-eòlas Gintinn de Chait Boireann:

Bidh cait bhoireann, no banrighrean, a’ ruighinn inbheachd gnèitheasach eadar 5 agus 9 mìosan a dh’aois. Eu-coltach ri cuid de mhamalan eile, tha cait nan “uchdairean brosnaichte,” a’ ciallachadh gu bheil feum aca air brosnachadh bho bhith a’ briodadh gus uighean a leigeil ma sgaoil airson torrachadh. Tha seo a’ ciallachadh nach bi cait boireann a’ faighinn eòlas air cuairtean menstrual cunbhalach mar a bhios daoine.

Nuair a tha cat boireann ann an teas, ris an canar cuideachd estrus, bidh i deònach a bhith a’ suirghe. Rè na h-ùine seo, a mhaireas 4-7 latha mar as trice, faodaidh a ’bhanrigh diofar ghiùlanan a thaisbeanadh leithid barrachd guth, fois, gluasad air an làr, agus suathadh an aghaidh nithean. Tha na giùlan sin nan comharran dha companaich a tha comasach gu bheil i deiseil airson ath-riochdachadh.

Myth: Chan eil cait bhoireann a’ faighinn tlachd nuair a bhios iad a’ suirghe:

A dh'aindeoin creideas cumanta, bidh cait bhoireann a' faighinn tlachd nuair a bhios iad a' suirghe. Ged a tha e fìor gu bheil penises biorach aig cait fhireann a bheir air adhart uchdachadh ann am boireannaich, chan eil sin a’ ciallachadh gu bheil an achd gu tur gun tlachd don bhoireannach. Faodaidh brosnachadh agus leigeil ma sgaoil hormonaichean aig àm suirghe a bhith tlachdmhor dha cait bhoireann.

A' spadadh cait bhoireann:

Gus casg a chuir air torrachas nach eileas ag iarraidh agus gus cunnart cuid de chùisean slàinte a lughdachadh, thathas a’ moladh spaying (toirt air falbh na h-uarbhran agus an uterus) airson cait boireann nach eil an dùil airson briodadh. Bidh spaying cuideachd a 'cur às don fheum air banrighrean a dhol tro na h-atharrachaidhean hormonail agus giùlain co-cheangailte ri cuairtean teas.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta):

C: An urrainn cait boireann gintinn gun a bhith a’ tighinn còmhla?

A: Chan e, chan urrainn dha cait bhoireann gintinn gun a bhith a’ tighinn còmhla. Feumaidh iad brosnachadh bho bhith a' briodadh gus uighean a leigeil ma sgaoil airson torrachadh.

C: Am bi cait boireann a’ dol tro menopause?

F: Chan e, cha bhith cait boireann a’ dol tro menopause. Bidh iad fhathast torrach fad am beatha, ged a dh’ fhaodadh torrachas crìonadh le aois.

C: Dè cho tric sa bhios cait boireann a’ dol a-steach don teas?

F: Mar as trice bidh cait boireann a’ dol a-steach don teas a h-uile 2-3 seachdainean tron ​​​​t-seusan briodachaidh, a bhios mar as trice a’ tachairt bhon earrach gu tuiteam.

C: A bheil feum air cat boireann a spadadh mura tèid i a-mach?

F: Tha, thathas fhathast a’ moladh cait boireann a spadadh eadhon ged nach tèid iad a-mach. Bidh spaying a’ cuideachadh le casg a chuir air torrachas nach eileas ag iarraidh agus a’ lughdachadh cunnart cuid de chùisean slàinte.

Ann an co-dhùnadh, chan e creutairean asexual a th’ ann an cait boireann. Tha tuigse air am bith-eòlas gintinn agus an giùlan riatanach airson seilbh pheata cunntachail. Le bhith a’ cur às do uirsgeulan agus mhì-thuigse, is urrainn dhuinn dèanamh cinnteach à sunnd ar companaich feline agus co-dhùnaidhean fiosraichte a dhèanamh a thaobh an slàinte gintinn.

stòran:

