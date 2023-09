Na bu chòir a bhith an dùil bho Tachartas Fall Apple: iPhone 15 agus New Apple Watches

An-diugh, tha Apple a’ cumail an tachartas Wonderlust ris an robh dùil, far a bheil dùil gum foillsich a’ chompanaidh an fathann iPhone 15 agus Apple Watches ùra. Thèid an tachartas a chraoladh beò a’ tòiseachadh aig 10m PDT/1f EDT. Tha an tachartas seo a’ comharrachadh a’ chiad fhear bho dh’ fhoillsich Apple an Vision Pro aig WWDC na bu thràithe as t-samhradh. Tha an tachartas tuiteam bliadhnail iPhone air a thighinn gu bhith na iongantas cultarail, a’ comharrachadh deireadh an t-samhraidh agus toiseach thoraidhean inntinneach ùra Apple.

Tha fathannan mun iPhone 15 air a bhith a’ cuairteachadh airson mìosan. Tha cuid a’ moladh gur e ùrachadh cunbhalach bliadhna thar bliadhna a bhios ann, agus cuid eile a’ beachdachadh air comasachd modal Pro nas motha ris an canar an iPhone 15 Ultra. Tha cuireadh an tachartais, leis an t-suaicheantas Apple enigmatic aige air a dhèanamh suas de ghràinean beaga, air feòrachas agus prothaideachadh a bhrosnachadh. Tha an tagline “Wonderlust” na dhealbh-chluich air an fhacal “wanderlust,” agus tha luchd-dealasach Apple a ’feuchainn ri a bhrìgh a thuigsinn a thaobh na sanasan a tha ri thighinn.

Tha dùil gum bi ceithir modalan anns an loidhne iPhone 15: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, agus 15 Pro Max. A rèir Mark Gurman bho Bloomberg, bidh an iPhone 15 agus 15 Plus gu ìre mhòr nan dreachan ath-phacaigeadh den iPhone 14 Pro, às aonais a’ chamara telephoto no bodhaig stàilinn. Bidh na fònaichean ùra sin a’ nochdadh prìomh chamara 48-megapixel agus chip A16 bhon ghinealach roimhe.

Tha e coltach nach bi atharrachaidhean mòra air an taisbeanadh, leis gu bheil an neach-anailis Ross Young a’ dèanamh a-mach nach bi ìre ùrachaidh àrd aig na modalan bunaiteach iPhone 15 mar na Pro iPhones. Thathas an dùil gun cuir na ceithir modailean taic ri cosgais gun uèir 15-watt a’ cleachdadh inbhe fosgailte Qi2, a dh’ fhaodadh raon nas fharsainge de dh’ innealan cosgais gun uèir a cheadachadh.

Is e an atharrachadh as motha thairis air a h-uile modal iPhone 15 an gluasad bhon cheangal Lightning gu port USB-C. Tha e coltach gu bheil an t-atharrachadh seo air a stiùireadh le cuideam bhon Aonadh Eòrpach, a ghabh ri USB-C mar ìre cosgais coitcheann. Chan eil e soilleir an tèid USB-C a chuir an gnìomh air feadh na cruinne no dìreach san EU, ach tha e glè choltach gun tig a h-uile modal iPhone ùr le port USB-C.

Tha dùil gum bi atharrachaidhean mòra air an iPhone 15 Pro agus 15 Pro Max. Bidh na modalan Pro a’ nochdadh frèamaichean air an dèanamh le titanium an àite stàilinn gun staoin, a’ lughdachadh an cuideam. Bidh iad cuideachd air an cumhachd leis a’ chip ùr A17, an sileaconach as lugha aig Apple gu ruige seo. Tha bezels taisbeanaidh nas taine agus port USB-C a bheir taic do astaran dàta nas luaithe am measg nam feartan ris a bheil dùil.

A thaobh ùrachadh camara, faodaidh an iPhone 15 Pro Max a bhith a’ toirt a-steach camara telephoto optigeach 6x ùr a leasaicheadh ​​​​dealbhan zoomed le mion-fhiosrachadh nas fheàrr, rùn, agus raon fiùghantach.

Mar a bhios an dùil a’ togail, tha luchd-dealasach Apple a’ feitheamh gu dùrachdach ri tachartas Wonderlust gus faicinn dè na feartan agus na leasachaidhean ùra inntinneach a thig leis an iPhone 15 agus Apple Watches.

stòran:

- Bloomberg

- ChargerLab

Nota: Tha an artaigil seo stèidhichte air an fhiosrachadh a bha ri fhaighinn ron tachartas Wonderlust aig Apple.