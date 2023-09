Tachartas Wonderlust Apple: Na bu chòir a bhith an dùil aig Tachartas Apple 2023

Tha Apple ag ullachadh airson an tachartas bliadhnail ris an robh dùil, a thèid a chumail aig Taigh-cluiche ainmeil Steve Jobs ann an California. Fhad ‘s a tha mion-fhiosrachadh sònraichte fhathast fo dhìomhaireachd, tha luchd-dealasach tech a’ feitheamh gu dùrachdach ri foillseachadh loidhne-loidhne an iPhone 15, an Apple Watch as ùire, agus ùrachaidhean bathar-bog iOS a dh’ fhaodadh a bhith ann.

Leis an fhar-ainm “Wonderlust,” tha dùil gun tòisich an tachartas air 12 Sultain, 2023, aig 10: 30f Àm Coitcheann Innseanach agus 10m Pacific Time. Mairidh an tachartas timcheall air 90 mionaid, bidh òraid ro-chlàraichte le Ceannard Apple, Tim Cook.

Dhaibhsan a tha airson an t-seallaidh seo fhaicinn, tha Apple a’ tabhann diofar roghainnean airson gleusadh a-steach. Faodaidh luchd-aontachaidh Apple TV an tachartas fhaicinn beò air na h-innealan aca. A bharrachd air an sin, bidh Apple a’ sruthadh an tachartais air an duilleag oifigeil YouTube aige, a ’dèanamh cinnteach gum bi ruigsinneachd dha luchd-amhairc às aonais Apple TV. Faodaidh luchd-cleachdaidh brabhsair lìn an tachartas fhaicinn cuideachd le bhith a’ tadhal air làrach-lìn Apple.

Tha fathannan ann mar a bhios an tachartas a’ tighinn nas fhaisge, a’ nochdadh na h-iongnadh a dh’ fhaodadh a bhith aig Apple. Tha fathann sònraichte a’ moladh gum faodadh an iPhone 15 Pro a bhith nas aotroime le bhith a’ cleachdadh Ìre 5 Titanium airson am meadhan frèam an àite stàilinn. Tha comas inntinneach eile a’ tighinn timcheall air Apple a’ gluasad bho chàball cosgais Lightning gu port USB-C nas cumanta, is dòcha air a bhrosnachadh le riaghladh an Aonaidh Eòrpaich a’ cur ìmpidh air càbaill cosgais àbhaisteach.

A bharrachd air innealan ùra, tha eòlaichean a’ ro-innse gun tèid an Apple Watch Ultra 2 fhoillseachadh agus cùis a tha co-chosmhail ri USB-C airson AirPods Pro. A bharrachd air an sin, tha dùil ri ùrachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann san iOS 17 a tha ri thighinn.

Tha tachartas Apple an-còmhnaidh na chlach-mhìle dha luchd-dealasach Apple, a’ toirt cothrom a bhith a’ faicinn crìoch oidhirpean ùr-ghnàthach Apple.

Mìneachaidhean:

- loidhne iPhone 15: An t-sreath ùr de iPhones a chaidh fhoillseachadh le Apple ann an 2023.

- Apple Watch Ultra 2: An fathann a thàinig às deidh sreath gnàthach de uaireadairean smart Apple.

- iOS 17: An dreach ùr ris a bheil dùil de shiostam obrachaidh gluasadach Apple.

