A’ toirt a-steach an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus: Feartan ùra agus leasachaidhean

Tha Apple air na fònaichean sgairteil as ùire aige fhoillseachadh, an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus, a’ tabhann coileanadh nas fheàrr, roghainnean dath ùr, agus port USB-C. Bidh na h-innealan a’ cumail an aon phrìs tòiseachaidh ri modalan na bliadhna an-uiridh, aig prìs $799.

Bidh an dà chuid an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus a’ tighinn le taisbeanaidhean 6.1-òirleach agus 6.7-òirleach, fa leth. Tha Apple air ainmeachadh gu bheil an soilleireachd as àirde de na taisbeanaidhean sin air àrdachadh gu 2000 nits, a’ toirt seachad eòlas seallaidh nas beòthaile. Tòisichidh ro-òrdughan airson an iPhone 15 Dihaoine seo tighinn, leis an fhoillseachadh oifigeil clàraichte airson 22 Sultain.

Is e aon fheart sònraichte de na iPhones ùra na crìochnachaidhean dath eireachdail aca. Tha Apple air na dathan a chuir a-steach gu sgiobalta air feadh an taobh a-muigh glainne, a’ leantainn gu crìochnachaidhean eireachdail is tarraingeach. Tha an iPhone 15 ri fhaighinn ann am pinc, buidhe uaine, gorm is dubh, a’ tabhann raon farsaing de roghainnean do luchd-cleachdaidh a fhreagras air an stoidhle pearsanta aca.

Tha siostam camara an t-sreath iPhone 15 cuideachd air ùrachadh mòr fhaighinn. Tha prìomh sensor 48-megapixel aig a’ mhodail bunaiteach a-nis, a ’maidseadh comasan sreath iPhone 14 Pro an-uiridh. Tha an sensor seo a’ comasachadh modhan zoom optigeach 1x agus 2x, còmhla ris an lionsa ultra-leathann àbhaisteach 0.5x. Chaidh modh dhealbhan a leasachadh cuideachd gus coileanadh aotrom ìosal a lìbhrigeadh, leis a’ bhuannachd a bharrachd a bhith a ’comasachadh gu fèin-ghluasadach nuair a bhios tu a’ losgadh leis a ’phrìomh chamara. A bharrachd air an sin, faodaidh luchd-cleachdaidh am fòcas atharrachadh às deidh dhaibh dealbh a thogail le taing don fheart glèidhte mapa doimhneachd.

Tha an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus air an cumhachd leis a’ chip A16 Bionic, anns a bheil CPU sia-cridhe agus GPU 5-core. Tha a’ chip seo an aon rud ris an fhear a lorgar anns na modalan iPhone 14 Pro, a’ dèanamh cinnteach à coileanadh agus èifeachdas air leth. Tha beatha bataraidh an iPhone 15 fhathast mar a bha e roimhe, fhad ‘s a tha an iPhone 15 Plus a’ tabhann ùine cleachdaidh eadhon nas fhaide air sgàth bataraidh a-staigh nas motha. Faodar cosgais a dhèanamh a-nis tron ​​​​phort USB-C ùr.

Is e cur-ris sònraichte eile ris an t-sreath iPhone 15 a’ chip Ultra-Wideband an dàrna ginealach, a leasaicheas gu mòr raon agus mionaideachd nuair a lorgar nithean. Faodaidh Precision Finding a-nis luchd-cleachdaidh a sheòladh gu dìreach gu neach, a bharrachd air a bhith a’ lorg nithean le AirTags ceangailte.

A thaobh feartan sàbhailteachd, tha Apple air an SOS Èiginn aca a leudachadh tro fheart saideal gus dèiligeadh ri suidheachaidhean taic ri taobh rathaid. Anns na Stàitean Aonaichte, faodaidh buill AAA buannachd fhaighinn bhon t-seirbheis seo. Tha am feart SOS Èiginn air a thoirt seachad an-asgaidh airson a’ chiad dà bhliadhna às deidh dhut iPhone 15 a cheannach; ge-tà, cha deach prìsean nas fhaide na an ùine seo fhoillseachadh.

Bidh an iPhone 15 agus iPhone 15 Plus rim faighinn airson an ceannach air 22 Sultain, leis an iPhone 15 a’ tòiseachadh aig $799 agus an iPhone 15 Plus a’ tòiseachadh aig $899.

