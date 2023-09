A’ toirt a-steach an iPhone 15 Pro agus Pro Max: na iPhones as cumhachdaiche aig Apple fhathast

Tha Apple dìreach air na fònaichean sgairteil àrd as ùire aca fhoillseachadh, an iPhone 15 Pro agus Pro Max. Le làn fheartan agus a’ bòstadh an coileanadh as cumhachdaiche air fòn cliste sam bith, tha dùil gum faigh na modailean ùra sin deagh bheachd.

Tha scrion 15 òirleach aig an iPhone 6.1 Pro, agus tha scrion 6.7 òirleach nas motha aig an Pro Max. Tha an dà mhodail air an cumhachd leis a’ chip A17 Pro, a tha Apple ag ràdh gu bheil coileanadh nas luaithe aige na fòn cliste sam bith eile air a’ mhargaidh. Le GPU leasaichte, thathas an dùil gun lìbhrig na h-innealan sin eòlas cluich àrdaichte.

Is e aon de na h-atharrachaidhean ainmeil am-bliadhna a bhith a’ toirt a-steach port USB-C aig bonn a ’fòn, a’ dol an àite port traidiseanta Lightning. Tha Apple a’ bòstadh gu bheil astaran gluasaid 15Gbps aig an iPhone 10 Pro, ga dhèanamh nas fhasa faidhlichean mòra leithid dealbhan is bhideothan a ghluasad.

Anns na iPhones ùra tha cuairteachadh nas làidire air a dhèanamh le titanium, gan dèanamh nas seasmhaiche na bha e a-riamh. Bidh iad a 'tighinn ann an ceithir dathan eadar-dhealaichte: dubh, geal, gorm, agus "nàdarra." Tha Apple cuideachd air am Putan Gnìomh a thoirt a-steach, a thèid an àite an tionndadh ringer air taobh clì a’ fòn. Faodar am putan seo a ghnàthachadh gus diofar ghnìomhan a choileanadh, leithid fosgladh a’ chamara no tionndadh air an flashlight.

A thaobh togail dhealbhan, tha an iPhone 15 Pro agus Pro Max a’ tabhann na camarathan as fheàrr aig Apple fhathast. Uidheamaichte le seachd lionsan sònraichte, a’ toirt a-steach camara 48-megapixel leasaichte, bidh na h-innealan sin a’ glacadh dhealbhan iongantach le coileanadh solais ìosal nas fheàrr agus lasadh lionsa nas lugha. Bidh na camarathan cuideachd a’ cleachdadh siostaman AI Apple gus dealbhan HEIF làn-rùn a ghlacadh agus grunn fhaid fòcas a thabhann airson roghainnean losgaidh ioma-ghnìomhach. A bharrachd air an sin, tha na fònaichean a ’toirt taic do losgadh bhidio 4K60 ProRes agus eadhon a’ ceadachadh stòradh a-muigh tron ​​​​phort USB-C.

Fhad ‘s a tha na modalan iPhone bunaiteach a’ faighinn ùrachadh bho mhodalan Pro na bliadhna roimhe, tha an iPhone 15 Pro agus Pro Max nan àite deuchainn airson beachdan ùr-ghnàthach Apple. Leis an coileanadh cumhachdach aca, comasan camara adhartach, agus comasan USB-C, bidh na h-innealan sin a’ putadh crìochan nas urrainn dha iPhone a dhèanamh.

stòran:

- Ùghdar: Dàibhidh Pierce

- Stòr: The Verge