Com-pàirteachas Apple ag ùrachadh le Qualcomm airson modems 5G

Tha Apple air a chom-pàirteachas le Qualcomm ùrachadh, a’ dèanamh cinnteach gun lean am fuamhaire dealanach luchd-cleachdaidh a’ cleachdadh Snapdragon 5G Modem-RF Systems anns na fònaichean sgairteil aige gu 2026. Tha an naidheachd seo a’ tighinn a dh’ aindeoin oidhirpean Apple roimhe gus na modems aige fhèin a leasachadh agus an eisimeileachd air Qualcomm a lughdachadh.

Ged a fhuair Apple gnìomhachas modem duilich Intel ann an 2019, a ’toirt na goireasan riatanach don chompanaidh gus na modems aca fhèin a chruthachadh, tha e coltach nach eil leasachadh modem neo-eisimeileach Apple air tighinn gu buil fhathast. Tha an aonta le Qualcomm a’ nochdadh gu bheil Apple fhathast an urra ri solaraichean bhon taobh a-muigh gus coinneachadh ris na feumalachdan modem aige.

Le bhith a’ leasachadh a mhodems fhèin bhiodh Apple air leigeil seachad air na cosgaisean agus na dleasdanasan co-cheangailte ri co-phàirtean Qualcomm, a dh’ fhaodadh prothaid na companaidh àrdachadh. Ach, le bhith ag ùrachadh a chom-pàirteachas le Qualcomm, tha Apple a’ dèanamh cinnteach gu bheil plana cùl-taic aige gun fhios nach tèid an leasachadh modem neo-eisimeileach aige air adhart cho luath ‘s a bha dùil.

Ged a tha an t-aonta ùr neo-thoirmeasgach, a’ ciallachadh gum faod Apple fhathast na modems aige fhèin a chleachdadh no feadhainn bho sholaraichean eile, tha e a’ daingneachadh gu bheil a’ chompanaidh an urra ri Qualcomm airson an teicneòlas modem aca. Tha Apple na neach-ceannach cudromach dha Qualcomm, le Apple agus Samsung a’ dèanamh suas 10% no barrachd de theachd a-steach cruinnichte Qualcomm ann an fiosgail 2022.

Tha àm an fhios air a thoirt fa-near, oir tha e a’ tighinn dìreach air thoiseach air tachartas iPhone bliadhnail Apple, far a bheil dùil gum foillsich a’ chompanaidh an iPhone 15 ùr aca. Leis nach eil e coltach gum bi an raon de fhònaichean sgairteil seo a’ toirt a-steach modem leasaichte a-staigh Apple, Thathas an dùil gun cleachd iad modem 5G Qualcomm agus ceann aghaidh RF.

Stòran: Qualcomm

Mìneachaidhean:

- Siostaman Snapdragon 5G Modem-RF: An raon de shiostaman modem 5G agus tricead rèidio Qualcomm air an cleachdadh ann am fònaichean sgairteil agus eileagtronaigeach.

- Modem: Inneal a leigeas le innealan ceangal ris an eadar-lìn no lìonraidhean eile le bhith a ’sgaoileadh agus a’ faighinn dàta.

- RF Front End: An cuairteachadh ann an inneal a bhios a’ làimhseachadh tar-chuir agus fàilteachadh comharran tricead rèidio.

- Dleastanasan: Cosgaisean pàighte le companaidh gus seilbh inntleachdail no teicneòlasan companaidh eile a chleachdadh.