Tha pàipear neo-fhoillsichte o chionn ghoirid a’ moladh gur dòcha nach bi an “teòirim gun fhuilt” ris an deach gabhail gu farsaing de thuill dhubh fìor ma tha teòiridh grabhataidh eile ris an canar an cruthachadh teleparallel ceart. Tha an teòirim gun fhuilt a’ sìmpleachadh ar tuigse air tuill dhubh le bhith ag ràdh gu bheil a h-uile fiosrachadh riatanach mu dheidhinn ann am meud toll dubh, cosgais dealain agus snìomh. Ach, tha an teòiridh ùr seo a’ toirt dùbhlan don bheachd sin agus dh’ fhaodadh e ar sgrùdadh air tuill dhubh a dhèanamh iom-fhillte. Air an làimh eile, is dòcha gun toir e sealladh ùr dha fiosaig agus tuigse nas doimhne air tuill dhubh.

Tha an teòirim gun fhuilt a’ ciallachadh gun tèid fiosrachadh sam bith mu stuth a shluigeas toll dubh a chall aon uair ‘s gu bheil an toll dubh a’ leigeil a-mach tonnan trom-inntinn no solas. Fon teòirim seo, tha coltas gu bheil tuill dhubh co-ionann ri luchd-amhairc bhon taobh a-muigh, ge bith dè an eachdraidh no an sgrìobhadh. Tha am facal “falt” na mheafar a’ toirt cunntas air fiosrachadh a chaidh a chall taobh a-muigh fàire tachartas an toll dubh.

Ged a thathar a’ gabhail ris an teòirim gun fhuilt gu farsaing, tha fiosaigichean ann a chumas orra a’ ceasnachadh agus a’ sireadh fianais na aghaidh. Rinn ùghdaran a’ phàipeir neo-fhoillsichte sgrùdadh air a’ bhuaidh a bhiodh aig cruthachadh teleparallel air grabhataidh Einstein-Gauss-Bonnet, teòiridh eile seach Relativity Coitcheann. Tha an teòiridh seo a’ toirt cunntas air grabhataidh a’ cleachdadh torsion an àite curvature.

Fhuair na h-ùghdaran a-mach gun tug an t-slighe eile seo iad gu fuasglaidhean “falach” le tuill dhubh. Tha na tuill dhubha faltach sin a’ toirt a-steach raointean sgalar taobh a-muigh fàire an tachartais, a’ toirt seachad fiosrachadh a bharrachd mu thaobh a-staigh an toll dubh. Mar eisimpleir, dh’ fhaodadh rèididheachd imtharraing a bhith air a leigeil a-mach. Ged nach eil seo gu tur gun samhail ann an teòiridhean atharraichte air grabhataidh, tha e a’ toirt dùbhlan do shìmplidheachd an teòirim gun fhuilt.

Tha am pàipear seo, ged nach deach ath-sgrùdadh le co-aoisean fhathast, a’ soilleireachadh an sgrùdadh leantainneach air teòiridhean eile a thaobh grabhataidh agus a’ bhuaidh aca air sgrùdadh tuill dhubh. Ged a tha Dàimhean Coitcheann fhathast mar an teòiridh as motha a thathas a’ gabhail ris, tha luchd-saidheans fhathast a’ sgrùdadh roghainnean eile gus tuigse nas doimhne fhaighinn air iom-fhillteachd na cruinne.

