An Dùbhlan mu dheireadh: Ceisneachadh Deuchainn Elite Lacey ann am Pokemon Scarlet agus Violet

A bheil thu deiseil gus an eòlas Pokemon agad a chuir gu deuchainn? Tha Ceasnachadh Deuchainn Elite Lacey anns an Indigo Disk DLC de Pokemon Scarlet and Violet gu cinnteach a’ toirt dùbhlan dha eadhon na trèanaichean as eòlaiche. Gabh ceum a-steach don chladach cladaich ann am Biome Oirthir an Terarium agus ullaich thu fhèin airson blàr wits.

Ceist 1: Cumhachd Dealain Pikachu

Bheir Lacey a-steach thu gu Pikachu, an seòrsa Pokemon mòr-chòrdte a tha ainmeil airson a chomas dealan a dhèanamh. Iarraidh i ort am pàirt den bhodhaig anns a bheil Pikachu a’ stòradh a’ chumhachd seo a chomharrachadh. Anns a 'chùis seo, is e am freagairt ceart gruaidhean Pikachu.

Ceist 2: Radar Venonat

An ath rud, gairmidh Lacey Venonat agus comharraichidh e a chomas gun samhail a bhith a’ cleachdadh pàirt bodhaig sònraichte mar radar, eadhon anns na h-oidhcheannan as dorcha. An urrainn dhut tomhas dè am pàirt den bhodhaig a th’ ann? Is e am freagairt ceart sùilean Venonat.

Ceist 3: An fhìor fhoirm àrsaidh Sinistea

Bheir Lacey triùir pheathraichean Sinistea dhut agus innsidh e dhut gu bheil e duilich na fìor phìosan àrsaidh a dhearbhadh. Is e an obair agad an Antique Form Sinistea a thaghadh, a dh’ aithnichear leis a’ chomharra aig bonn a chupa. Tagh an cupa sa mheadhan airson a dhol air adhart.

Ceist 4: Faic am Mion-Pinc

Thoir aire mhionaideach do mean-fhàs Minior mar a bhios gach caochladair ag atharrachadh gu cruth meteor. Is e an obair agad am Minior pinc a lorg am measg an t-sreath. Cùm do shùilean air an slaodadh airson atharrachaidhean sam bith san fhoirm.

Ceist 5: Cleachdadh-cadail Granbull

Airson a’ cheist mu dheireadh, seallaidh Lacey am Pokemon aice fhèin, Granbull, agus bheir e dùbhlan dhut tomhas dè am pàirt bodhaig a bhios e a’ cleachdadh mar chluasag fhad ‘s a tha e a’ cadal. Is e am freagairt ceart broth Granbull.

Mealaibh ur naidheachd! Tha thu air Ceasnachadh Deuchainn Elite Lacey a chrìochnachadh agus air dearbhadh gu bheil na tha agad airson a bhith nad fhìor eòlaiche Pokemon. Cum sùil air airson ùrachaidhean is dùbhlain nas inntinniche ann an saoghal Pokemon Scarlet agus Violet.

Cuimhnich gun cùm thu a’ rannsachadh, a’ trèanadh, agus a’ lorg Pokemon ùr air do thuras gu bhith mar an trèanair Pokemon mu dheireadh!