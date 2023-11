An Taobh Dorcha de AI: A’ Dìon ar cuid cloinne bho bhith a’ cleachdadh domhainn meallta

Tha inntleachd fuadain (AI) air nochdadh gu luath mar aon de na teicneòlasan as buadhaiche san t-saoghal, ag atharrachadh mar a choileanas sinn gnìomhan le bhith a’ comasachadh giollachd luath aig ìre nach fhacas a-riamh. Ach, air cùl a chomasan drùidhteach tha taobh nas dorcha a tha na chunnart mòr, gu sònraichte do dhaoine so-leònte leithid clann. Tha Beth Jackson, manaidsear prògram agus leasaiche aig Ionad Tagraidh Nàiseanta na Cloinne, air a draghan a nochdadh mu chomas eagallach an teicneòlais seo. Faodaidh daoine droch-rùnach brath a ghabhail air AI gu furasta gus ìomhaighean neo-chiontach a làimhseachadh agus susbaint follaiseach is truaillidh a chruthachadh.

Eu-coltach ris a ’chuòt san artaigil thùsail, far a bheil Jackson a’ soilleireachadh cho furasta ‘s as urrainn do luchd-dèanaidh ìomhaighean poblach fhaighinn agus a chleachdadh, faodaidh an cleachdadh toinnte seo de theicneòlas AI dealbhan sìmplidh, làitheil atharrachadh gu susbaint samhlachail agus a rèir coltais fìor shoilleir. O chionn ghoirid, thachair tachartas draghail anns an Spàinn nuair a chleachd balaich òga app AI a bha furasta faighinn thuige gus dealbhan neo-chiontach de na co-oileanaich aca atharrachadh, a’ sgaoileadh ìomhaighean meallta soilleir air feadh na sgoile aca. Lorg an luchd-fulaing gu neo-eisimeileach na dealbhan atharraichte sin a’ nochdadh iad fhèin gu tur nude, ag adhbhrachadh àmhghar tòcail mòr.

Aig an aon àm, tha tricead bhideothan porn meallta domhainn air a dhol suas, a ’toirt buaidh air daoine fa-leth às aonais an cead. Dh’ fhuiling an streapadair “Sweet Anita”, air an robh meas mar a chuir i ris a’ choimhearsnachd gèam, bhideothan porn meallta domhainn far an robh a coltas air a làimhseachadh gu droch-rùnach agus air a nochdadh ann an gnìomhan feise truaillidh agus ionnsaigheach. Faodaidh na bhideothan meallta domhainn seo, adhartas mòr teicneòlach bho atharrachaidhean ìomhaighean fhathast, susbaint a dhèanamh a tha a’ dol nas fhaide na mac-meanmna an neach air a bheil e ag amas.

Le teicneòlas AI an-còmhnaidh a’ tighinn air adhart aig astar eagallach, tha Jackson a’ cur cuideam air an fheum èiginneach airson mothachadh agus smachd. Feumaidh pàrantan a bhith furachail ann a bhith a’ riaghladh an sgaoileadh dhealbhan aca fhèin agus a’ cuingealachadh ruigsinneachd air ìomhaighean so-leònte, a’ gabhail seilbh air dìon an cuid chloinne. A bharrachd air an sin, feumaidh luchd-fulaing innse gu sgiobalta mu thachartasan gu cur an gnìomh lagha, gun a bhith a’ roinneadh ìomhaighean cunnartach.

Ag aithneachadh cho dona sa tha a’ chùis, tha an Ceann-suidhe Biden air òrdugh gnìomh a chuir a-mach gus AI a riaghladh agus cunnartan a lasachadh. Ach, eadhon leis na ceumannan sin, tha clann fhathast gu math buailteach a bhith air an cleachdadh air-loidhne. Tha e deatamach gum fuirich pàrantan agus an comann-sòisealta gu h-iomlan fiosraichte agus gun gabh iad ceumannan for-ghnìomhach gus cuir an-aghaidh bagairtean meallta domhainn. Tha a bhith a’ cleachdadh bathar-bog gus ìomhaighean agus claisneachd a ghineadh le AI a lorg, a’ leantainn stiùiridhean a thug Roinn Tèarainteachd Dùthcha seachad, agus a bhith a’ tuigsinn mar a sheachnadh sgamannan meallta domhainn nam prìomh eileamaidean ann an dìon an aghaidh brath.

Tro cho-oidhirp, is urrainn dhuinn ar dìcheall a dhèanamh gus ar clann a dhìon bho thaobh dorcha AI, a’ dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus sunnd didseatach ann an cruth-tìre teicneòlach a tha a’ sìor atharrachadh.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Dè a th 'ann an AI?

Tha AI, no inntleachd fuadain, a’ toirt iomradh air leasachadh shiostaman coimpiutair as urrainn gnìomhan a choileanadh a dh’ fheumas eòlas daonna, leithid aithneachadh cainnt, fuasgladh cheistean, agus dèanamh cho-dhùnaidhean.

2. Dè a th' ann am fakes domhainn?

Tha meallta domhainn nam meadhanan meallta agus meallta, a’ toirt a-steach ìomhaighean, bhideothan, no claisneachd, air an gineadh le bhith a’ cleachdadh teicneòlas AI gus coltas no guth cuideigin atharrachadh gu cinnteach.

3. Ciamar as urrainn do dhaoine iad fhèin a dhìon bho bhith a' gabhail brath gu domhainn?

Gus dìon an aghaidh brath meallta domhainn, faodaidh daoine bathar-bog a chleachdadh a chaidh a dhealbhadh gus susbaint a ghineadh le AI a chomharrachadh, leantainn an stiùireadh a thug ùghdarrasan seachad mar Roinn Tèarainteachd Dùthcha, agus fiosrachadh fhaighinn mu sgamannan meallta domhainn cumanta.

4. Dè bu chòir do dhuine a dhèanamh ma dh'fhuiling iad brath domhainn meallta?

Ma dh’ fhuiling cuideigin brath meallta domhainn, tha e deatamach gun cuir thu fios sa bhad air an tachartas gu luchd-èigneachaidh an lagha agus gun a bhith a’ roinneadh an t-susbaint ann an cunnart.

stòran:

- [Bathar-bog gus faighinn a-mach a bheil ìomhaighean no claisneachd air an cruthachadh le AI] (https://www.example.com)

- [Geàrr-chunntas Roinn Tèarainteachd Dùthcha mu bhagairtean de dhearbh-aithne meallta domhainn] (https://www.example.com)

- [Molaidhean air mar as urrainn dhut sgamannan meallta domhainn a sheachnadh] (https://www.example.com)

- [Ionad Nàiseanta airson Clann a tha air chall agus air an cleachdadh] (https://www.example.com)

– [Ionad Tagraidh Nàiseanta na Cloinne] (https://www.example.com)