Uachdaran inneal Realme ùr: Sònrachaidhean inntinneach agus mion-fhiosrachadh!

Tha inneal Realme ùr leis a’ chòd modail RMX3890 air nochdadh o chionn ghoirid air an FCC, a’ brosnachadh dùil ris an raon fòn cliste a tha ri thighinn. Chaidh an inneal seo fhaicinn cuideachd air làraich-lìn teisteanas TKDN EEC agus Indonesia, a’ daingneachadh mar a tha e faisg air làimh. Ged a tha mion-fhiosrachadh concrait fhathast ri dhearbhadh gu h-oifigeil, tha am fiosrachadh a chaidh a leigeil ma sgaoil gu leòr gus luchd-dealasach teicneòlach a bhrosnachadh le toileachas.

A rèir liostadh FCC, tha am fòn cliste Realme a ’tomhas 164.6mm × 75.4mm × 7.59mm ann am meud agus cuideam 185 gram. Bidh e a ’toirt taic do ghrunn roghainnean ceangail, a’ toirt a-steach 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth, WiFi Dual-Band, GPS, agus NFC. Gu sònraichte, tha dùil gum bi ceithir siostaman seòlaidh anns a’ fòn cliste, is iad sin Beidou, Galileo, GLONASS, agus GPS.

Ged a tha e coltach gur e fòn cliste 4G meadhan-raon a th’ ann, chan urrainn dhuinn co-dhùnaidhean deireannach a dhèanamh gus an dèan Realme fios oifigeil. Mar sin, airson a-nis, tha sinn a’ feitheamh gu dùrachdach airson tuilleadh fiosrachaidh gus tuigse nas fheàrr fhaighinn air na tha aig an inneal seo dhuinn.

Tha an raon fòn cliste a tha ri thighinn aig Realme a’ gineadh togail mòr anns a ’choimhearsnachd tech. Is e aon de na fiosan ris a bheil dùil ris an Realme GT5 Pro, a thathar an dùil a chuir air bhog a-màireach aig 2f àm ionadail ann an Sìona. Tha am fòn cliste seo a’ cruthachadh tonnan airson a bhith mar a’ chiad fhear a chuir taic ri clàradh bhidio telephoto ann an Dolby Vision HDR. A bharrachd air an sin, tha dùil gum bi mion-chomharrachaidhean drùidhteach ann, a’ toirt a-steach an Sony LYTIA Sensor, taisbeanadh BOE le suas ri soilleireachd 3000 nits, agus an Snapdragon 8 Gen 3 le giallan 24 GB RAM.

A bharrachd air an Realme GT5 Pro, is e fòn inntinneach eile san obair an Realme C65 5G, a thathas ag aithris a bhios a’ nochdadh tràth san Dùbhlachd. Thathas an dùil gum bi e ri fhaighinn ann an grunn rèiteachaidhean, bho 4GB gu 8GB de RAM agus 64GB gu 128GB de stòradh. Dh’ fhaodadh an inneal seo a thighinn a-steach ann an dà roghainn dath tarraingeach, Purpaidh Dorcha agus Uaine.

Fhad ‘s a tha sinn a’ feitheamh gu dùrachdach ris na fònaichean sgairteil Realme ùra sin, tha aon rud cinnteach: tha am brannd a ’leantainn air adhart a’ putadh chrìochan agus a ’glacadh a’ mhargaidh leis na tairgsean ùr-ghnàthach aige. Cùm sùil airson tuilleadh ùrachaidhean air loidhne inntinneach Realme!

