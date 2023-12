A bheil Veganism na roghainn dòigh-beatha fallain?

Geàrr-chunntas: A’ measadh buaidh slàinte daithead vegan.

Rinn sgrùdadh o chionn ghoirid le luchd-rannsachaidh aig prìomh oilthigh sgrùdadh air buaidh veganism air slàinte san fharsaingeachd. Lorg an luchd-rannsachaidh gum faodadh buannachdan slàinte mòra a bhith ann a bhith a’ gabhail ri dòigh-beatha vegan. Am measg nam prìomh thoraidhean bha ìrean cholesterol leasaichte, cunnart nas lugha de thinneas cridhe, agus riaghladh cuideam nas fheàrr.

Lorg an sgrùdadh gu bheil daithead vegan mar as trice a ’toirt a-steach ithe nas àirde de fiber, antioxidants, vitamain agus mèinnirean an taca ri daithead traidiseanta. Bidh am pròifil làn beathachaidh seo a’ cuideachadh le bhith a’ lughdachadh ìrean cholesterol, a’ lughdachadh sèid, agus a’ cumail taic ri cnàmhadh fallain. Mar thoradh air an sin, bhathas a’ faicinn gu robh ìrean nas ìsle de thinneas cridhe agus reamhrachd aig daoine a bha a’ leantainn daithead vegan.

A bharrachd air an sin, thug an luchd-rannsachaidh fa-near gu bheil vegans dualtach clàran-amais corp nas ìsle (BMI) a bhith aca gu cuibheasach. Tha seo a 'moladh gum faod na daitheadan àrd ann am measan, glasraich agus legumes a tha gu tric co-cheangailte ri veganism stiùireadh cuideam nas fhallaine a bhrosnachadh. Bidh barrachd susbaint fiber anns na biadhan sin ag adhartachadh faireachdainnean lànachd, a’ lughdachadh an coltas gum bi cus ithe ann.

Ged a dh'fhaodas daithead vegan mòran mathachaidh a thoirt seachad, tha e cudromach beachdachadh air easbhaidhean a dh'fhaodadh a bhith ann. Chomhairlich an sgrùdadh do vegans dèanamh cinnteach gum faigh iad gu leòr de bheathachadh leithid vitimín B12, iarann, searbhagan geir omega-3, agus calcium, a lorgar sa mhòr-chuid ann am bathar stèidhichte air beathaichean. Ach, faodar na h-uireasbhaidhean sin a lughdachadh le bhith a’ toirt a-steach biadhan daingnichte no a’ gabhail stuthan-leigheis.

Ann an co-dhùnadh, tha an sgrùdadh a’ nochdadh gum faod gabhail ri dòigh-beatha vegan grunn bhuannachdan slàinte a thabhann, a’ toirt a-steach ìrean cholesterol leasaichte, cunnart nas lugha de thinneas cridhe, agus riaghladh cuideam nas fheàrr. Ach, bu chòir do dhaoine fa-leth a bhith mothachail air easbhaidhean beathachaidh a dh’ fhaodadh a bhith ann agus tobraichean eile a shireadh airson vitamain agus mèinnirean riatanach. Aig a 'cheann thall, faodaidh daithead vegan cothromach a bhith na roghainn fallain dha mòran dhaoine.