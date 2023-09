A’ meòrachadh air dìleab 9/11: A’ toirt urram dhaibhsan a chaidh air chall agus a’ cuimhneachadh na bròn-chluich

Air 11 Sultain, stad Ameireaganaich air feadh na dùthcha gus cuimhne a chumail air na tachartasan sgriosail a thachair air an latha an-diugh ann an 2001. Le ùmhlachd shòlaimte agus togail nan cluig, smaoinich an dùthaich air uamhas agus dìleab 9/11. Tha an ceann-latha fhathast air a shnaidheadh ​​​​anns a’ chuimhne choitcheann, a ’frithealadh mar chuimhneachan somalta air na beatha a chaidh a chall agus a’ bhuaidh mhòr a bha aig an latha sin air an t-saoghal.

Air a mhìneachadh mar na h-ionnsaighean ceannairc air na Stàitean Aonaichte air 11 Sultain, 2001, tha 9/11 na sheasamh mar aon de na tachartasan as dorra agus as cudromaiche ann an eachdraidh o chionn ghoirid. Air an latha uamhasach sin, ghlac 19 luchd-ceannairc co-cheangailte ris a’ bhuidheann an-aghaidh al-Qaeda ceithir itealain, ag amas air comharran-tìre samhlachail Ameireagaidh. Chaidh Ionad Malairt na Cruinne ann am Baile New York a bhualadh le dà itealan, ag adhbhrachadh gun do thuit na Twin Towers agus a 'tagradh beatha mhìltean de dhaoine. Thuit plèana eile a-steach don Phentagon, agus chaidh an ceathramh, United Airlines Flight 93, a thoirt sìos gu gaisgeil le luchd-siubhail mus ruigeadh e an targaid a bha san amharc, is dòcha an US Capitol.

Tha cuimhneachan 9/11 na dhòigh air urram a thoirt do chuimhne faisg air 3,000 neach a chaill am beatha an latha sin, a’ toirt a-steach luchd-smàlaidh, oifigearan poileis, agus a’ chiad luchd-freagairt a chaidh gu gaisgeil ann an cunnart gus daoine eile a shàbhaladh. Tha e cuideachd a’ toirt cothrom airson cnuasachadh còmhla air buaidh na bròn-chluich, an dà chuid sa bhad agus san fhad-ùine.

Ged a bhrosnaich tachartasan 9/11 atharrachaidhean sa bhad ann am poileasaidhean tèarainteachd nàiseanta agus a bhrosnaich cogadh cruinne an aghaidh ceannairc, tha buaidhean mòra an latha sin fhathast a’ cumadh ar saoghal. Bhon trauma mhaireannach a dh’fhiosraich an fheadhainn a thàinig beò agus teaghlaichean luchd-fulaing, gu na còmhstri leantainneach anns an Ear Mheadhanach agus nàdar mean-fhàs ceannairc, tha dìleab 9/11 farsaing.

Mar a bhios sinn a’ cuimhneachadh agus a’ toirt urram dhaibhsan a chaidh air chall air 9/11, tha e deatamach gun dèan sinn ar dìcheall cuideachd comann-sòisealta nas aonaichte agus nas seasmhaiche a thogail. Le bhith a’ brosnachadh fulangas, tuigse, agus co-fhaireachdainn, is urrainn dhuinn obrachadh a dh’ionnsaigh casg a chuir air gnìomhan fòirneart san àm ri teachd agus dèanamh cinnteach nach tèid a leithid de bhròn-chluich a-rithist.