Tennessee Winter Wonderland: Faigh eòlas air an draoidheachd ann am Pigeon Forge

Faigh eòlas air fìor dhraoidheachd a’ gheamhraidh ann an Tennessee, leis gu bheil an stàit a’ tabhann raon farsaing de eòlasan geamhraidh bhon ear chun an iar. Ged a tha geamhraidhean ann an Tennessee sa chumantas tlàth le teòthachd cuibheasach de 40 ceum, tha dòighean gu leòr ann fhathast gabhail ri seusan a’ gheamhraidh agus cuimhneachain neo-chinnteach a chruthachadh.

Tha Pigeon Forge, baile seunta suidhichte ri taobh West Fork of the Little Pigeon River, na phrìomh cheann-uidhe dhaibhsan a tha a’ sireadh faireachdainn comhfhurtail agus geamhraidh. Air a chuairteachadh le Pàirc Nàiseanta mòrail Beanntan Smocach Mòr, tha Pigeon Forge a’ tabhann seallaidhean iongantach agus raon farsaing de ghnìomhachd geamhraidh.

Gabh air turas rathaid breagha tro thunailean reòta a tha a’ leantainn gu na Beanntan Smocach, gad bhogadh fhèin ann am bòidhchead nàdur. Rannsaich am fàsach pristine tro bhith a’ coiseachd reòta air tuiteam no gabh pàirt ann an spòrs geamhraidh inntinneach, leithid bòrdadh-sneachda agus sgitheadh.

Dhaibhsan as fheàrr leotha fuireach sa bhaile, tha goireasan sònraichte aig Pigeon Forge ri thabhann. Rannsaich Taigh-tasgaidh inntinneach an Titanic, far am faigh thu ceum air ais ann an tìm agus ath-bheothaich sgeulachd dòrainneach an t-soithich mhì-mhodhail. Faigh do adrenaline a’ pumpadh aig Dollywood, pàirc tèama a tha ainmeil air feadh an t-saoghail, no faigh tlachd bho choileanadh iongantach aig an Smoky Mountain Opry.

Na caill an comharrachadh bliadhnail Winterfest, far am bi Pigeon Forge ag atharrachadh gu bhith na àite iongantach geamhraidh air a sgeadachadh le sia millean solais saor-làithean. Gabh cuairt gu socair air an t-slighe coiseachd air a lasadh gu breagha, gabh air turas draoidheil timcheall nan solais, agus faigh tlachd bho cheòl beò a lìonas an èadhar tron ​​​​t-seusan gu lèir.

Gus am bi do shlighe geamhraidh gu tur neo-chinnteach, tagh bho àiteachan-fuirich sòghail mar Pigeon Forge Paradise no an Riverstone Resort & Spa. Tha na h-àiteachan-fuirich sin a’ tabhann measgachadh foirfe de chomhfhurtachd agus eireachdas, a’ toirt cothrom dhut fois a ghabhail agus ath-nuadhachadh am measg seun geamhraidh Pigeon Forge.

Faigh eòlas air draoidheachd geamhradh Tennessee ann am Pigeon Forge. Ge bith co-dhiù a tha e a 'rannsachadh iongantasan nàdarra no a' gabhail pàirt ann an tarraingean sònraichte, tha rudeigin aig a h-uile duine aig an iongantas geamhraidh seo.