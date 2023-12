Ceathrar chàraidean air an cur an sàs san Sgeama airson Cleachdadh a dhèanamh air Clann Uchd-mhacachd

Tha ceathrar chàraidean ann am meadhan Michigan fo chasaidean mòra airson a bhith ag ràdh gu bheil iad an sàs ann an sgeama uchd-mhacachd chloinne airson buannachd ionmhasail agus an droch dhìol às deidh sin. Tha oifis Àrd-neach-lagha Michigan air grunn chasaidean de dhroch dhìol chloinne ainmeachadh an-aghaidh Joel agus Tammy Brown, a bharrachd air Jerry agus Tamal Flore, a tha uile a’ fuireach ann an DeWitt, Michigan.

Tha na casaidean a' tighinn bho fhianais a chaidh fhaighinn co-cheangailte ri droch dhìol ochdnar chloinne a chaidh an uchd-mhacachadh leis na càraidean bho 2007. Tha casaidean fa-leth air gach aon de na ceithir inbhich, a' gabhail a-steach diofar ìrean de dhroch dhìol chloinne, co-fheall airson droch dhìol chloinne a dhèanamh, agus fàiligeadh. aithris air droch dhìol chloinne. Tha a’ chàraid Flore mu choinneimh na casaidean as motha, a’ toirt a-steach grunn chunntasan de dhroch dhìol chloinne aig a’ chiad ìre, aig a bheil binn beatha a dh’ fhaodadh a bhith ann.

Tha na càraidean fo chasaid gun do rinn iad co-fheall airson clann a ghabhail os làimh airson buannachd ionmhasail, le Joel Brown, a bha na neach-obrach aig buidheann seirbheisean chloinne Roinn Slàinte is Daonna Michigan, a’ cleachdadh an cuid eòlais ann an rannsachaidhean droch dhìol chloinne gus nach lorgar droch dhìol san dachaigh aige. agus sin nam Flores.

Bha an droch dhìol a dh’ fhuiling a’ chlann uchd-mhacaichte seo air a chòmhdach mar smachd. Bha a’ chlann fo ùmhlachd droch dhìol inntinn is corporra àbhaisteach is siostamach fo chasaid smachd. Thathas a’ creidsinn gu bheil na teaghlaichean air uchd-mhacachd no àrach co-dhiù 30 leanabh airson am buannachd ionmhais fhèin.

Tha na casaidean an aghaidh gach pàrant uchd-mhacachd mar a leanas: Joel Brown fo chasaid còig cunntasan, Tammy Brown le trì cunntasan, Jerry Flore le 11 cunntadh, agus Tamal Flore le 17 cunntadh.

Tha na casaidean oillteil seo a’ nochdadh fàilligidh chan ann a-mhàin ann an uallach moralta agus laghail an fheadhainn a tha fo chùram na cloinne ach cuideachd anns na siostaman againn a tha còir dèanamh cinnteach à sunnd chloinne a tha fo chùram. Chaidh a’ chùis a ghabhail thairis le oifis Àrd-neach-lagha Michigan, ann an co-obrachadh le Oifis Siorraidh Siorrachd Clinton. Feumaidh na càraidean gu Dihaoine iad fhèin a thoirt seachad do dh’ ùghdarrasan.