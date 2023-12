Ùrachadh ùr airson F-Zero 99 a’ toirt a-steach Twist Nostalgic

Tha Nintendo air a ghealladh a chumail, a’ lìbhrigeadh ùrachadh ùr inntinneach airson F-Zero 99. Is e feart sònraichte an ùrachaidh seo am Modh Clasaigeach ris an robh dùil. A’ tarraing brosnachadh bhon gheama tùsail F-Zero air an SNES, bidh Classic Mode a’ toirt chluicheadairean air turas cianalais tro eachdraidh rèisean.

Ann am Modh Clasaigeach, thèid cluicheadairean a ghiùlan air ais gu eòlas rèisidh adrenaline san àm a dh’ fhalbh. Chaidh na riaghailtean a dhealbhadh gu faiceallach gus a bhith mar sgàthan air a’ gheama suaicheanta F-Zero a ghlac cluicheadairean o chionn bhliadhnaichean. Strap a-steach, cùm ort teann, agus ullaich airson spreadhadh làidir bhon àm a dh’ fhalbh.

Rinn Nintendo Ameireagaidh an naidheachd oifigeil tro tweet, a’ dearbhadh gun deach an ùrachadh ris an robh dùil a leigeil ma sgaoil. Faodaidh cluicheadairean air feadh an t-saoghail a-nis a dhol an sàs anns a’ mhodh retro-bhrosnaichte seo agus ath-bheothachadh air na h-amannan inntinneach a rinn F-Zero na uirsgeul anns a’ choimhearsnachd gheamannan.

Tha cur-ris Modh Clasaigeach chan ann a-mhàin a’ frithealadh air luchd-leantainn fad-ùine a’ gheama tùsail ach tha e cuideachd na atharrachadh luath air fàilte dhaibhsan a tha air eòlas fhaighinn air tionndadh ùr-nodha F-Zero. Tha e na theisteanas air dealas Nintendo a bhith a’ toirt urram don dìleab bheairteach de gheamannan agus a’ toirt seachad eòlasan a tha a’ freagairt air cluicheadairean de gach ginealach.

FAQ:

Q: Dè a th 'ann am F-Zero 99?

A: Tha F-Zero 99 na gheama rèisidh air a leasachadh le Nintendo.

C: Dè a th 'ann am Modh Clasaigeach?

A: Tha Modh Clasaigeach na mhodh geama a chaidh a thoirt a-steach às ùr ann am F-Zero 99, air a dhealbhadh gus eòlas a’ gheama tùsail F-Zero a chaidh fhoillseachadh air an SNES ath-riochdachadh.

C: Càite am faigh mi an tweet fios oifigeil bho Nintendo of America?

F: Gheibh thu an tweet fios oifigeil air cunntas Twitter Nintendo of America.

C: An urrainn dhomh Modh Clasaigeach a chluich a-nis?

A: Tha, tha an ùrachadh le Modh Clasaigeach a-nis ri fhaighinn airson cluicheadairean a mhealtainn.