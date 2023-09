The Crew Motorfest: Eòlas Mapa ag atharrachadh geama

Tha geama rèisidh saoghal fosgailte Ubisoft, The Crew Motorfest, air mapa a thoirt a-steach a tha a 'tionndadh cinn anns a' choimhearsnachd cluichidh. Eu-coltach ris a’ mhòr-chuid de mhapaichean geama bhidio, a tha gu tric dìreach furasta an cleachdadh, tha mapa The Crew Motorfest air ainmeachadh mar am mapa geama bhidio as fheàrr agus as fhuaire ann an 2023.

Is e aon de fheartan sònraichte a’ mhapa an aonachadh gun fhiosta aige le saoghal a ’gheama. Mar a bhios cluicheadairean a’ sgrùdadh rathaidean, rampaichean, agus cnuic Hawai’i, faodaidh iad am mapa fhosgladh gus sealladh nas fheàrr fhaighinn air an eilean. Is e an rud a tha a’ fàgail a’ mhapa seo fìor dhrùidhteach an riochdachadh làn 3D agus gu math mionaideach. Faodaidh cluicheadairean am mapa a shnìomh timcheall fhad ‘s a chumas càraichean is plèanaichean a’ gluasad mu dheidhinn ann an àm fìor, a ’cur sreath a bharrachd de bhogadh ris.

Ach chan eil e a’ stad an sin. Tha an ìre de mhion-fhiosrachadh air a’ mhapa iongantach. Le bhith a’ gluasad a-steach air pàirt sam bith den eilean a’ nochdadh riochdachadh fìor-ùine de shaoghal a’ gheama, le NPCn a’ dol timcheall an cleachdaidhean làitheil agus càraichean a’ draibheadh ​​mun cuairt. Tha an ìre seo de eadar-ghnìomhachd agus fìor-eòlas gu math tearc ann am mapaichean geama bhidio.

Air ìre phractaigeach, tha mapa The Crew Motorfest a’ toirt seachad fiosrachadh feumail do chluicheadairean. Tha e a’ sealltainn far a bheil rathaidean a’ ceangal, mar a tha togalaichean air an cumadh, far a bheil cnuic, agus feartan cruinn-eòlasach eile. Tha an aire seo gu mion-fhiosrachadh chan ann a-mhàin a’ cur ris an eòlas cluichidh ach bidh e cuideachd a’ cuideachadh chluicheadairean ann a bhith a’ seòladh saoghal a’ gheama.

Tha toirt a-steach mapa cho drùidhteach is feumail a’ suidheachadh inbhe ùr airson mapaichean geama bhidio. Tha e gu math eadar-dhealaichte bho sgaoileadh eile o chionn ghoirid, leithid Starfield, a fhuair càineadh airson a mhapa in-gheam nach eil cho sgiobalta agus gun fheum.

Tha teicneòlas mapa ùr-ghnàthach Ubisoft a’ togail na ceist dè eile a dh’ fhaodadh iad a dhèanamh leis. Tha mòran de chluicheadairean mu thràth a’ bruadar mu chothroman, a’ moladh geama stèidhichte air mapa a tha a’ cothlamadh sgrùdadh le còrachdan mòr-chòrdte Ubisoft leithid Assassin's Creed no Watch Dogs.

Gu crìch, tha mapa The Crew Motorfest na inneal-atharrachaidh geama. Tha e a’ tabhann ìre de mhion-fhiosrachadh, eadar-ghnìomhachd, agus feumail nach fhaicear ach ainneamh ann am mapaichean geama bhidio. Tha an innleachdas seo a’ suidheachadh bàr ùr airson leasachaidhean san àm ri teachd sa ghnìomhachas gèam.

