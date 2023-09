Iconic 1973 Porsche 911 Carrera RSR ga reic aig rop

Chaidh Porsche 1973 Carrera RSR 911 a bha tearc agus air a bheil iarrtas mòr a reic o chionn ghoirid aig tachartas Ath-bheothachadh Goodwood 2023. Tha an càr, ris an canar R7, mar aon de dìreach trì eisimpleirean le taic factaraidh a tha air fhàgail. Ged a tha an dearbh phrìs reic fhathast gun fhoillseachadh, chaidh dearbhadh gun do reic an càr.

Tha an 911 Carrera RSR ainmeil airson a ghinealach rèisidh agus tha eachdraidh dhrùidhteach aig a’ mhodail shònraichte seo. Choisinn e an ceathramh àite aig 1973 24 Hours of Le Mans, ga fhàgail mar an RSR crìochnachaidh as àirde aig an rèis seasmhachd suaicheanta.

Chaidh an 911 Carrera RSR seo atharrachadh gu mòr airson adhbharan rèisidh. Bha e a’ nochdadh fenders leudaichte, inneal-milleadh cùil mòr sònraichte ris an canar “Màiri Stiùbhart,” agus einnsean flat-3.0 6-liotair nas cumhachdaiche. Bha na h-atharrachaidhean sin a’ seòrsachadh an RSR mar phrototeip airson rèis 1973 Le Mans, a’ leigeil leis a bhith a’ farpais an aghaidh luchd-rèisidh spòrs sònraichte seach càraichean stèidhichte air cinneasachadh.

Air a stiùireadh le Herbie Müller agus Gijs van Lennep aig Le Mans, chrìochnaich an càr air cùl dìreach trì prototypes bho Matra-Simca agus Ferrari. Às deidh Le Mans, lean R7 air a chùrsa-rèisidh le sgioba an fhactaraidh, a’ gabhail pàirt ann an rèisean aig an Österreichring agus Watkins Glen.

Às deidh na làithean rèisidh aige, dh’ atharraich R7 làmhan grunn thursan. Chaidh a reic ri sealbhadair sgioba rèis Mexico, Hector Rebaque agus nas fhaide air adhart ris an neach-cruinneachaidh Eadailteach Massimo Balliva. Airson faisg air trì deicheadan, bha an càr fhathast falaichte fo shealbh Balliva, a’ leantainn gu fathannan gun deach a sgrios agus a thoirt às a chèile.

Timcheall air 2009 no 2010, chuir Balliva R7 dhan Fhraing airson ath-nuadhachadh, agus às deidh sin chaidh a reic ri neach-cruinneachaidh anns na Stàitean Aonaichte. Ach, chaidh an càr a chuir an sàs ann am blàr laghail mu dhearbh-aithne, le sealbhadair eile ag ràdh gu robh an fhìor R7 aige. Chaidh innleadair Porsche agus manaidsear sgioba Norbert Singer a thoirt a-steach mu dheireadh gus an fhìor artaigil a dhearbhadh.

An dùil eadar 3.7 millean agus 5.7 millean not Breatannach fhaighinn aig rop, dh’ fhaodadh prìs reic an R7 ruighinn cho àrd ri $7.1 millean. Ged is e figear susbainteach a tha seo, tha e cudromach a thoirt fa-near nach eil e nas àirde na an ìre as àirde de reic rèisear prototype 1970 917K, a chaidh a chleachdadh ann am film Steve McQueen “Le Mans” agus a chaidh a reic airson $ 14 millean ann an 2017.

