Dèan deiseil airson cuairt-dànachd adrenaline ann an saoghal iar-apocalyptic “The Day Before.” Air a leasachadh le Fntastic, bheir an geama uamhasach MMO fosgailte seo thu gu oirthir an ear nan Stàitean Aonaichte, far a bheil zombies air a dhol thairis air a’ chomann-shòisealta. Mar phrìomhachas no ball deireannach air GeForce A-NIS, faodaidh tu an geama seo a shruthladh air inneal sam bith le taic RTX ON.

Imich thu fhèin ann am Baile Ùr Fortune a tha gu math mionaideach, làn de skyscrapers àrda, ionadan sprawling, agus stadiuman mòra. Rannsaich an saoghal farsaing a’ cleachdadh grunn charbadan, agus thoir air cluicheadairean eile agus creutairean gabhaltach a bhith beò. Cruinnich loot luachmhor, cuir crìoch air quests, agus eadhon tog do thaigh fhèin fhad ‘s a bhios tu a’ seòladh tron ​​​​chuairt latha is oidhche a tha ag atharrachadh.

Faigh eòlas air an tlachd bho bhith ag ath-thogail comann-sòisealta bho chomhfhurtachd an t-sòfa agad, a’ sruthadh a ’gheama bhon sgòth. Faodaidh buill prìomhachais an geama a mhealtainn aig suas ri 1080p agus 60 frèamaichean gach diog, agus faodaidh buill deireannach brath a ghabhail air seiseanan cluich nas fhaide, rùintean ultrawide, agus eadhon sruthadh aig 4K le suas ri 120 fps. Bidh an dà bhallrachd a’ nochdadh lorg ghathan fìor-ùine, a’ toirt solais cinematic iongantach dha gach coinneamh leis an undead.

Tòisich air turas mòr ann an "Avatar: Frontiers of Pandora"

Gabh ceum a-steach do shaoghal iongantach Pandora le “Avatar: Frontiers of Pandora,” an geama gnìomh-dànachd saoghal fosgailte bho Ubisoft. Stèidhichte air na filmichean ainmeil Avatar, bidh an geama seo a’ dàibheadh ​​​​gu domhainn a-steach don sgìre neo-rannsaichte de Pandora ris an canar an Western Frontier. Mar bhall GeForce NOW Ultimate, faodaidh tu an dàn-thuras mòr seo a shruthladh air inneal sam bith, le cumhachd bho luchd-frithealaidh GeForce RTX 4080 san sgòth.

Thig còmhla ri cinnidhean eile gus Pandora a dhìon bhon bhuidheann corporra RDA a tha acrach air goireasan. Gnàthaich do charactar, ciùird gèar ùr, agus àrdaich do sgilean agus buill-airm gus feum a dhèanamh de neart is sùbailteachd iongantach. Soar tro na speuran air Banshees, creutairean miotasach coltach ri dràgon a leigeas leat sgrùdadh a dhèanamh air a’ Chrìochan an Iar agus a dhol an sàs ann an sabaid adhair inntinneach leis an RDA.

Faigh eòlas air an dàn-thuras iongantach seo mar nach robh riamh roimhe le GeForce NOW. Faodaidh buill deireannach an geama a mhealtainn aig suas ri rùn 4K, gam bogadh fhèin ann an cruthan-tìre torach agus seallaidhean iongantach de Pandora. Leig le misneachd agus diongmhaltas Na'vi do stiùireadh fhad 'sa tha thu a' sabaid airson àm ri teachd an t-saoghail iongantach seo.

Faigh a-mach saoghal inntinneach Ori air GeForce A-NIS

Tòisich air turas tarraingeach tro shaoghal inntinneach Ori le GeForce NOW. Thig còmhla ris an neach-gleidhidh spiorad Ori agus e a’ sgrùdadh cruthan-tìre iongantach làn chunnartan ann an “Ori and the Blind Forest: Definitive Edition” agus “Ori and the Will of the Wisps.” Is e na tiotalan Xbox PC Game Pass seo na rudan as ùire a chaidh a chur ris an leabharlann GeForce NOW, a’ toirt cothrom do bhuill eòlas fhaighinn air an t-sreath dànachd a choisinn duaisean.

Ann an “Ori and the Blind Forest: Definitive Edition,” cuidich Ori gus cothromachadh a thoirt air ais don choille às deidh dha a bhith air a sgaradh bhon dachaigh aige ri linn stoirm sgriosail. Ag obair còmhla ris an spiorad leis an ainm Sein, feumaidh Ori an fhìor dhàn aige a lorg agus faighinn thairis air èiginn ann an saoghal brèagha Nibel.

Lean air adhart air turas Ori ann an “Ori and the Will of the Wisps,” far an tèid thu a-steach do thìr ùr Niwen. Cuidich comhachag briste leis an t-ainm Ku agus slànaich an dùthaich bho choirbeachd dhorcha fhad ‘s a lorgas tu caraidean, nàimhdean agus dìomhaireachdan ùra air an t-slighe.

Sruth na tachartasan tarraingeach sin air cha mhòr inneal sam bith, le taing do chumhachd na sgòthan. Faodaidh buill GeForce NOW Ultimate cuideachd an eòlas cluich aca a leasachadh le raon àrd fiùghantach air innealan le taic, gan bogadh fhèin ann an seallaidhean iongantach an t-sreath Ori.

Rannsaich LEGO Fortnite anns an Cloud

Dèan deiseil airson measgachadh sònraichte de LEGOs agus Fortnite le “LEGO Fortnite” air GeForce A-NIS. Air a leasachadh le Epic Games, leigidh an geama seo leat do chruthachalachd a sgaoileadh le bhith a’ togail agus a’ gnàthachadh a’ bhunait dachaigh mu dheireadh a’ cleachdadh eileamaidean LEGO. Fastadh muinntir a’ bhaile gus stuthan a chruinneachadh agus a bhith beò tron ​​​​oidhche, agus tòiseachadh air tachartasan dàna a’ lorg ghoireasan tearc ann an uaimhean domhainn.

Na caill cothrom air na 17 geamannan ùra a thig a-steach do leabharlann GeForce NOW, a’ toirt a-steach “World War Z: Aftermath,” “Warhammer 40,000: Rogue Trader,” agus “Fortnite Festival.” Tha rudeigin ann airson a h-uile duine a mhealtainn air GeForce NOW, a’ tabhann cruinneachadh eadar-mheasgte de gheamannan airson a h-uile roghainn cluich.

Ged a bha cuid de chùisean teicnigeach mu choinneimh an “Halo Infinite” ris an robh dùil nuair a chaidh an leigeil ma sgaoil san t-Sultain, tha sgioba GeForce NOW gu gnìomhach ag obair le Microsoft agus leasaiche geama 343 Industries gus an geama a thoirt don t-seirbheis a dh’ aithghearr. Cùm sùil air GFN Diardaoin airson tuilleadh fiosrachaidh mun leasachadh inntinneach seo.

Dè na geamannan a tha nad inntinn airson an deireadh-sheachdain seo? Roinn do bheachdan leinn air Twitter no anns na beachdan gu h-ìosal, agus na dìochuimhnich cuir a-steach #RTXON airson puingean bonus. Le GeForce A-NIS, tha na cothroman gun chrìoch.