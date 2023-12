Na 15 biadhan àrd-fiber as fheàrr gus do shlàinte a bhrosnachadh aig Trader Joe's

Tha e riatanach biadhan làn snàithleach a thoirt a-steach don daithead agad airson slàinte cnàmhaidh a chumail suas agus gus faireachdainn lànachd a bhrosnachadh. Tha Trader Joe's, sreath grosaireachd ainmeil, a’ tabhann raon farsaing de roghainnean àrd-fiber a tha an dà chuid blasta agus beathachail. Thoir sùil air na 15 biadhan àrd-fiber a lorgas tu aig Trader Joe's.

1. Gràineag Quinoa Crunch - Roghainn bracaist tlachdmhor làn de fiber agus beathachadh riatanach.

2. Lentil Soup Mix - Measgachadh brot a tha goireasach agus cridheil a tha beairteach ann am freumhag agus pròtain.

3. Cruinneachaidhean sìol Chia – Tha na cruinneachaidhean crunchy seo nan deagh roghainn greim-bìdh agus nan deagh stòr snàithleach.

4. Measgachadh ioma-ghràin le glasraich - Measgachadh blasda de ghràinean agus glasraich a tha àrd ann am fibre agus vitamain.

5. Pasta cruithneachd slàn - Atharraich am pasta àbhaisteach agad airson pasta làn chruithneachd gus an àireamh de shnàithleach a tha agad a mheudachadh.

6. Bàraichean Granola Fibreful - Tha na bàraichean blasda seo air an luchdachadh le snàithleach agus bidh iad a’ dèanamh greim-bìdh goireasach air falbh.

7. Pònaichean Dubha Organach - A bharrachd air a' bhratraidh agad, tha pònairean dubha nan deagh thùs de shnàithleach agus pròtain.

8. Cauliflower Gnocchi - Air an dèanamh le muileann-fraoich, tha na gnocchi seo nan roghainn carb-ìosal a tha fhathast a' toirt seachad tòrr snàithleach.

9. Sùbh-craoibh organach - Tlachd a ghabhail air na dearcan milis is tangy seo mar bhiadh-bìdh no cuir iad ris na soithichean as fheàrr leat airson àrdachadh fiber.

10. Aran crisp gràin làn – Tha na sgàineadh crisp agus crunchy seo àrd ann am freumhag agus a’ dol gu math le mullaich mar avocado no hummus.

11. Buntàta milis organach - Saidhbhir ann am freumhag, vitamain agus mèinnirean, tha buntàta milis na chur-ris ioma-ghnìomhach agus beathachail ri biadh sam bith.

12. Aran ioma-ghràin àrd-fiber - Dèan iomlaid air an aran àbhaisteach agad airson roghainn àrd-fiber gus do ghabhail làitheil de fiber àrdachadh.

13. Peasan uaine organach reòta - Tha na peasairean sin nan dòigh goireasach air snàithleach a chuir ri do bhiadhan agus faodar an toirt a-steach gu stir-fries, brot, no saladan.

14. Popcorn Organic - Faigh tlachd bho bhiadh-bìdh gun chiont le popcorn organach Trader Joe, a tha àrd ann am freumhag agus ìosal ann an calaraidhean.

15. Sabhs pasta snàithleach - Dèan ùrachadh air do mhias pasta leis an t-sauce làn snàithleach seo a bhios a’ cothlamadh blasan blasda agus buannachdan slàinte fiber.

Le bhith a’ toirt a-steach na biadhan àrd-fiber seo bho Trader Joe’s a-steach don daithead agad, faodaidh tu do shlàinte cnàmhaidh agus do shunnd iomlan a leasachadh. Mar sin an ath thuras a bhios tu a’ tadhal air Trader Joe’s, dèan cinnteach gun stoc thu suas na roghainnean làn snàithleach sin agus faigh tlachd às na buannachdan a bheir iad dha do shlàinte.