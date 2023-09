Amalachadh ciùil YouTube a ’tighinn gu HomePod: Smachd Siri agus sruthadh dìreach

Dh’ fhaodadh YouTube Music a bhith co-chosmhail ri HomePod Apple a dh’ aithghearr, a’ toirt comas do luchd-cleachdaidh ceòl a shruthladh gu dìreach bhon àrd-ùrlar agus smachd a chumail air a’ cleachdadh Siri. Chaidh an cur-ris ùr seo ris an liosta de sheirbheisean le taic a lorg le neach-dealasach tech @aaronp613, a lorg glyph Dachaigh agus URL airson “ytm_connect_with_homepod” taobh a-staigh còd app YouTube Music. Ged nach eil anns an lorg seo ach beagan sanas, tha e a’ nochdadh gu bheil am feart ga leasachadh an-dràsta.

Eu-coltach ri seirbheisean togte Apple, feumar amalachadh àrd-ùrlaran sruthadh ciùil treas-phàrtaidh leithid Pandora agus is dòcha YouTube Music a stèidheachadh bhon taobh a-staigh den aplacaid fa-leth. Aon uair ‘s gu bheil iad air an cur ris, bidh na seirbheisean sin a’ nochdadh mar roghainnean meadhanan ann an app Dachaigh Apple, ruigsinneach bho roghainnean cunntas neach-cleachdaidh. Faodaidh luchd-cleachdaidh an uairsin an t-seirbheis as fheàrr leotha a thaghadh mar an àbhaist, a’ toirt cothrom do Siri òrdughan a chuir an gnìomh a ’cleachdadh an àrd-ùrlar sònraichte sin an àite Apple Music.

Ach, tha comas aig Siri fhathast claisneachd a chluich bho stòran neo-àbhaisteach ma thèid an òrdachadh. Mar eisimpleir, eadhon ged a tha an roghainn bunaiteach air a shuidheachadh gu Apple Music, faodaidh luchd-cleachdaidh dìreach a ràdh, “Siri, cluich mo liosta-cluiche cadail air YouTube Music,” agus gèilleadh Siri. Leigidh an sùbailteachd seo le luchd-cleachdaidh eòlas sruthadh ciùil gun fhiosta agus pearsanaichte le raon farsaing de roghainnean.

Leis na leasachaidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann, gheibh luchd-cleachdaidh HomePod buannachd bho thaghadh nas fharsainge de sheirbheisean ciùil agus gheibh iad cothrom gun fhiosta don t-susbaint as fheàrr leotha a ’cleachdadh òrdughan guth Siri. Tha an co-chòrdalachd leudaichte seo a’ riochdachadh dealas Apple airson comasan HomePod àrdachadh agus barrachd sùbailteachd a thabhann do luchd-cleachdaidh anns na roghainnean sruthadh claisneachd aca.

