Windows 10 Ùrachaidhean tionalach air an sgaoileadh gus dèiligeadh ri cùisean tèarainteachd

Tha Microsoft air dà ùrachadh tionalach a chuir air bhog o chionn ghoirid, KB5030211 agus KB5030214, airson dreachan eadar-dhealaichte de Windows 10 a’ toirt a-steach 22H2, 21H2, agus 1809. Tha na h-ùrachaidhean sin deatamach airson duilgheadasan a tha ann mu thràth a cheartachadh taobh a-staigh an t-siostam obrachaidh agus tha iad nam pàirt de sgaoileadh Dimàirt Patch Sultain 2023.

Gus dèanamh cinnteach gu bheil na h-ùrachaidhean sin air an stàladh gun fhiosta, tha Microsoft air an toirt seachad airson an stàladh fèin-ghluasadach. Ach, faodaidh luchd-cleachdaidh cuideachd na h-ùrachaidhean a chuir a-steach le làimh le bhith a’ faighinn chun roinn Ùrachadh Windows ann an Settings agus a’ taghadh ‘Thoir sùil airson ùrachaidhean.’

Tha ùrachadh Sultain KB5030211 a’ toirt a-steach feart no dhà ainmeil. An toiseach, tha e a’ toirt a-steach app ùr Windows Backup a leigeas le luchd-cleachdaidh na h-aplacaidean agus na faidhlichean aca a riaghladh gu h-èifeachdach, a’ tabhann comas faighinn air ais nas fhaide air adhart. A bharrachd air an sin, tha an ùrachadh seo ag àrdachadh comasan lorg àite Windows 10, a’ toirt seachad fiosrachadh sìde, naidheachdan agus trafaic nas cinntiche do luchd-cleachdaidh.

A bharrachd air an sin, tha Microsoft air baidse fios a thoirt a-steach airson cunntasan Microsoft air a’ chlàr Start, ga dhèanamh nas fhasa fiosan fhaicinn agus a riaghladh. Bidh an t-ùrachadh seo cuideachd a’ dèiligeadh ri cùisean co-cheangailte ri atharrachaidhean ùine sàbhalaidh solas an latha ann an Israel agus a’ fuasgladh dhuilgheadasan leis a’ bhogsa sgrùdaidh.

Tha aon fhuasgladh cudromach anns na h-ùrachaidhean tionalach seo co-cheangailte ri Seirbheis Poileasaidh na Buidhne. Roimhe sin, bhiodh an t-seirbheis a’ feitheamh 30 diog gus am biodh an lìonra ri fhaighinn, ag adhbhrachadh dàil ann an giullachd poileasaidh. Leis an ùrachadh as ùire, chaidh a’ chùis seo fhuasgladh, a’ dèanamh cinnteach gu bheilear a’ làimhseachadh poileasaidh ceart gun dàil neo-riatanach.

A bharrachd air an sin, tha fuasgladh ann airson duilgheadasan sioncronaidh shuidheachaidhean. Roimhe seo, eadhon ged a chaidh an toggle a thionndadh air airson roghainnean sioncronaich air duilleag cùl-taic Windows anns an aplacaid Settings, cha bhiodh na roghainnean a’ sioncronadh mar bu chòir. Bidh an ùrachadh as ùire a’ ceartachadh na cùise seo, a’ leasachadh eòlas iomlan an neach-cleachdaidh.

Ann an geàrr-chunntas, an sgaoileadh o chionn ghoirid Windows 10 bheir ùrachaidhean tionalach, KB5030211 agus KB5030214, grunn fheartan ùra agus fuasglaidhean cudromach don t-siostam obrachaidh. Bidh na h-ùrachaidhean sin a’ dèiligeadh ri so-leòntachd tèarainteachd agus ag àrdachadh coileanadh iomlan Windows 10. Thathas a’ moladh gun cuir luchd-cleachdaidh na h-ùrachaidhean sin an sàs gus dèanamh cinnteach gum fuirich na siostaman aca tèarainte agus làn-leasaichte.

