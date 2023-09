Bidh bùird-bhile didseatach Metro Los Angeles an-aghaidh draghan mu shàbhailteachd trafaic

Tha Los Angeles Metro a’ putadh air adhart le plana gus 49 bùird-bhile didseatach dà-aghaidh a chuir a-steach, a’ toirt an àireamh iomlan de chlàran-cunntais didseatach air feadh a’ bhaile gu 86. Tha Metro an dùil gun cruthaich am plana, ris an canar Lìonra Conaltraidh Còmhdhail (TCN), $1 billean ann an teachd a-steach thairis air 30 bliadhna. Fhad ‘s a tha cuid de sheòmraichean malairt ionadail a’ toirt taic don phlana, tha dragh air luchd-iomairt agus buidhnean coimhearsnachd mun bhuaidh air an àrainneachd lèirsinneach agus sàbhailteachd trafaic.

Thèid am moladh a chluinntinn le Coimisean Dealbhaidh Cathair Los Angeles air 14 Sultain, mus tèid e gu Comhairle a’ Bhaile. Bhiodh na bùird-cunntais air an sgaoileadh air feadh a’ bhaile, leis a’ mhòr-chuid mu choinneimh mòr-rathaidean agus cuid eile mu choinneimh choimhearsnachdan. Bhiodh na structaran eadar 30 is 95 troigh a dh'àirde, leis a' mhòr-chuid dhiubh 30 troigh a dh'àirde.

Tha Metro ag argamaid gum bi buannachdan poblach aig a’ phròiseact, a’ toirt a-steach ùine a ghlèidheadh ​​airson teachdaireachdan èiginneach. Ach, tha sgrùdaidhean a rinn institiudan leithid Oilthigh Alabama ann am Birmingham agus Biùro Feadarail Staitistig Còmhdhail air sealltainn gum faod bùird-cunntais didseatach ìrean tubaist àrdachadh agus dragh a chuir air draibhearan. Mheudaich làthaireachd chlàran-cunntais didseatach ann am Florida agus Alabama ìrean tubaist 25% agus 29% fa leth.

Tha bailtean-mòra eile ann an ceann a deas California, La Mesa nam measg, cuideachd air beachdachadh air molaidhean bùird didseatach ach dhiùlt iad iad air sgàth draghan mu bhith a’ tarraing aire dhràibhearan. Tha ceumannan sàbhailteachd Metro mu bhith a’ leigeil le ìomhaighean bòrd-cunntais atharrachadh a h-uile ochd diog air fhaicinn mar neo-iomchaidh an taca ri bailtean-mòra agus stàitean eile far a bheil ìomhaighean ag atharrachadh a h-uile ceithir gu deich diog.

Tha luchd-dùbhlain ag argamaid gun cuir bùird-cunntais didseatach ri gaiseadh bailteil, a’ tarraing aire dhraibhearan, agus a’ toirt buaidh air sàbhailteachd dhraibhearan. Tha iad ag iarraidh air Comhairle na Gàidhealtachd bhòtadh an aghaidh a' phròiseict.

Fhad ‘s a tha cuid de stiùirichean gnìomhachais a’ toirt taic don mholadh bòrd-cunntais didseatach, tha buidhnean coimhearsnachd, comhairlean nàbachd, agus luchd-iomairt a’ seasamh na aghaidh. Tha iad den bheachd nach eil an teachd-a-steach a thig bho chlàran-cunntais didseatach nas àirde na na buaidhean àicheil a tha aig àrainneachd lèirsinneach a’ bhaile agus sàbhailteachd trafaic.

