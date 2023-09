Mar a tha daithead chluicheadairean ball-coise air a thighinn air adhart anns na 50 bliadhna a dh’ fhalbh

Tha Daniel Nisbet, manaidsear àrd-choileanadh Sgiobaidhean Òigridh Nàiseanta na Cuimrigh, a’ mìneachadh mar a tha daithead chluicheadairean ball-coise air atharrachadh thar nan 50 bliadhna a dh’ fhalbh. Roimhe sin, cha robh mòran cuideam air beathachadh, le cluicheadairean a’ faighinn bracaist traidiseanta Sasannach ro gheam. Ach, bho mheadhan nan 1990n, tha beathachadh air a thighinn gu bhith na phàirt deatamach de dh’ ullachadh cluicheadair airson geama.

An-diugh, bidh clubaichean ball-coise a’ fastadh luchd-beathachaidh a bhios a’ dealbhadh biadh chluicheadairean ann an dòigh air leth teignigeach. Tha na biadhan sin air an dèanamh freagarrach airson feumalachdan fa leth gach cluicheadair, a rèir na tha iad airson a choileanadh. Bheir sinn sùil nas mionaidiche air mar a tha daithead chluicheadairean air atharrachadh thar nam bliadhnaichean.

Breacadh

San àm a dh’ fhalbh, bhiodh friogais ro-gheam aig cluicheadairean ball-coise no bobhla de ghràinean còmhdaichte le siùcar mar Frosties gus lùth fhaighinn a-steach do na cuirp aca. An-diugh, tha omelettes aig cluicheadairean le spionag, balgan-buachair, tomato, agus avocado airson bracaist. Tha an cuideam a-nis air a bhith ag ithe pròtain gu leòr, le uighean a’ toirt stòr cudromach de phròtain airson càradh is faighinn seachad air fèithean.

lòn

Roimhe sin, bhiodh cluicheadairean ball-coise ag ithe tòrr feòil dhearg, leithid steak, burgers, no spaghetti bolognese. An-diugh, thathas a’ moladh do chluicheadairean dà chuibhreann de bhroilleach cearc a bhith aca, dà chuibhreann de bhuntàta milis, agus dà sheòrsa glasraich. Tha gualaisgean bho pasta agus rus nan stòran connaidh nas fheàrr na buntàta leis gu bheil barrachd carbs ann. Air an latha ron gheama, thathas a’ moladh gualaisgean a tha air an leigeil ma sgaoil gu sgiobalta mar pasta.

greimean-bìdh

San àm a dh’ fhalbh, bhiodh sliseag de orains aig cluicheadairean aig leth-ùine no ag ithe pònairean jelly airson lùth luath. An-diugh, tha cluicheadairean nas mothachail air an cuid bodhaig agus bidh iad a’ roghnachadh crathadh pròtain no cnothan mar greimean-bìdh. An latha ro gheam, faodaidh iad deoch gualaisg ithe, leithid Gatorade no Lucozade.

Dinner

Às deidh geama, b’ àbhaist do chluicheadairean iasg agus sliseagan a bhith aca airson buille de phròtain agus carbs a bheireadh lùth, ach bha seo làn de gheir shàthaichte mì-fhallain. An-diugh, tha fillet bradain aig cluicheadairean le dà chuibhreann de rus donn agus dà ghlasraich. Ro gheam, bidh iad a’ luchdachadh suas pasta geal agus rus, oir is iad sin connadh na bodhaig airson lùth.

Deoch-làidir

Bha a bhith ag òl deoch làidir uaireigin na phàirt de chultar ball-coise, le cluicheadairean a’ faighinn peant còmhla às deidh geama. Ach, tha fios a-nis gu bheil alcol a’ cur maill air faighinn seachad air agus a’ cur bacadh air gabhail ri beathachadh. An-diugh, tha òl glèidhte airson amannan sònraichte a-mhàin, agus bidh cluicheadairean a’ seachnadh deoch làidir meadhan na seachdain ma tha geama aca ri thighinn.

Gu h-iomlan, tha daithead chluicheadairean ball-coise air a dhol tro atharrachadh mòr anns na deicheadan mu dheireadh, le barrachd fòcas air planaichean beathachaidh fa leth agus cho cudromach sa tha e a bhith ag ithe na biadhan ceart gus an coileanadh as fheàrr a dhèanamh.

stòran:

– Daniel Nisbet, manaidsear àrd-choileanadh Sgiobaidhean Òigridh Nàiseanta na Cuimrigh