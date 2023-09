An fhìor fhìrinn de phrìobhaideachd dàta san Linn Dhidseatach

Anns an linn dhidseatach an-diugh, tha an dàta againn an-còmhnaidh ga chruthachadh agus ga chruinneachadh. Bidh a h-uile gnìomh a nì sinn le no faisg air inneal ceangailte a’ gineadh fiosrachadh luachmhor mu ar deidhinn, na h-innealan a bhios sinn a’ cleachdadh, agus ar gnìomhachd. Ge bith an e brobhsadh air an lìon no dìreach coiseachd seachad air router Wi-Fi, tha na h-eadar-obrachaidhean sin uile air an clàradh agus air an giullachd mar phuingean dàta. Tha an dearbh dàta suidheachaidh againn an-còmhnaidh air a chruinneachadh agus air a chraoladh nuair a tha na seirbheisean suidheachaidh againn air an comasachadh air na fònaichean againn.

Tha an dàta againn air a chleachdadh airson diofar adhbharan, gu sònraichte airson airgead a dhèanamh. Bidh luchd-sanasachd agus luchd-margaidh a’ cumail sùil air ar gnìomhachd air-loidhne gus ro-innse ar roghainnean, ùidhean, agus eadhon inbhe ionmhais. Aon uair ‘s gu bheil e air a chruinneachadh, bidh an dàta againn a’ siubhal tro eag-shiostam ad-tech iom-fhillte, far a bheil e air a chruinneachadh, air a mhion-sgrùdadh agus air a chleachdadh gus sanasan le targaidean hyper a fhrithealadh. Ach tha prìobhaideachd dàta a’ dol nas fhaide na cuimseachadh sanasachd. Tha ùidh aig companaidhean cùram slàinte agus luchd-saothrachaidh aodach anns an eachdraidh mheidigeach againn agus dàta biometric, fhad ‘s a bhios camarathan sgrùdaidh agus mothachairean a’ cumail sùil oirnn airson adhbharan sàbhailteachd.

Fhad ‘s a tha e a’ gabhail pàirt anns a ’ghnìomhachas ad-tech a’ toirt taic do mhodalan teachd-a-steach a ’mhòr-chuid de làraich-lìn is aplacaidean, tha e a’ togail draghan mu ar prìobhaideachd. Tha ar fiosrachadh an-còmhnaidh ga chruinneachadh, ga cheannach, ga reic, ga chopaigeadh agus ga chleachdadh airson diofar adhbharan. Aon uair ‘s gu bheil an dàta againn a-muigh an sin, chan eil dòigh ann air fhaighinn air ais. Tha e uamhasach a bhith a’ faicinn mar a tha an dàta againn a’ dol tro gach taobh de ar beatha, ach a dh’ aindeoin sin tha e dùbhlanach a bhith a’ tuigsinn farsaingeachd ar n-eag-shiostam fiosrachaidh.

Tha prìobhaideachd didseatach na chùis iom-fhillte nach gabh fuasgladh gu furasta. Tha e na cho-rèiteachadh seasmhach eadar sinn agus an saoghal mun cuairt oirnn. Ged a bhiodh e air leth freagarrach smachd a bhith againn air ar prìobhaideachd, tha daineamaigs cumhachd airson corporaidean mòra. Tha gabhail ri cumhachan cùmhnantan seirbheis gun a bhith a’ tuigsinn na builean aca gu tur coltach ri bhith aig co-rèiteachadh bòrd co-labhairt ana-cothromach. Bidh na cùmhnantan sin gu tric a’ leigeil le companaidhean brath a ghabhail air an dàta againn airson am buannachd, gun fhios don neach-cleachdaidh cuibheasach.

Tha dìon prìobhaideachd a’ ciallachadh a bhith a’ dèanamh roghainnean mothachail agus a bhith mothachail air builean falaichte ar gnìomhan air-loidhne. Ach, tha companaidhean air fàs comasach air a bhith a’ gabhail brath air na roghainnean sin agus a’ cur bacadh air na fìor rùintean aca. Ma bhriogas tu air “Aonta” air aonta teirmean seirbheis faodaidh sin cead a thoirt do chompanaidhean chan ann a-mhàin faighinn chun fhiosrachadh againn ach cuideachd airson a roinneadh no a reic ri buidhnean eile. Tha fìrinn prìobhaideachd dàta san aois dhidseatach uamhasach, ach tha e cudromach fuireach fiosraichte agus a bhith faiceallach gus ar fiosrachadh pearsanta a dhìon.

