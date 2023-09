Bidh Western Digital a ’cur air bhog SN770M NVMe SSD airson Steam Deck agus ROG Ally

Tha Western Digital air an SN770M NVMe SSD a thoirt a-steach, a chaidh a dhealbhadh gu sònraichte airson innealan mar an Steam Deck agus ROG Ally. Bidh na draibhearan beaga foirm M.2 2230 a’ tighinn a-steach ann an roghainnean 500GB, 1TB, agus 2TB, a’ toirt ùrachadh mòr do luchd-gamers inneal-làimhe.

Roimhe sin, bha e an ìre mhath furasta an SSD a chuir an àite taobh a-staigh Deic Steam, ach bha e na dhùbhlan lorg draibhearan M.2 2230. Cha robh na draibhearan sin rim faighinn gu cumanta le luchd-cleachdaidh agus bha iad mar as trice air an lorg ann an coimpiutairean-glùine Dell agus Microsoft Surface. Ach, tha an suidheachadh air a bhith a’ fàs nas fheàrr o chionn ghoirid, le companaidhean leithid Sabrent, Micron, Corsair, agus Framework a’ tabhann draibhearan M.2 2230. Sgaoil Framework cuideachd an draibhear ùrachadh 2TB aige fhèin na bu thràithe am-bliadhna.

Tha inntrigeadh Western Digital don mhargaidh seo na leasachadh adhartach airson geamannan inneal-làimhe. Bidh na draibhearan aca a’ tabhann astaran drùidhteach suas ri 5,150 MB/s stèidhichte air PCIe Gen 4. Tha an dreach 1TB den SN770M NVMe SSD ri fhaighinn airson a cheannach air stòr air-loidhne Western Digital agus Best Buy airson $109.99. Tha an dreach 2TB ri fhaighinn a-mhàin aig Best Buy airson $239.99.

Gu h-iomlan, tha SN770M NVMe SSD aig Western Digital a ’toirt seachad fuasgladh goireasach dha luchd-gamers a tha ag iarraidh stòradh ùrachadh anns na h-innealan inneal-làimhe aca. Tha na tha ri fhaighinn de na draibhearan sin bho luchd-saothrachaidh ainmeil a’ cur ris na roghainnean do luchd-cleachdaidh, ga dhèanamh nas fhasa ùrachadh iomchaidh a lorg airson na h-innealan aca.

