iPhone Custom gu math daor air a chòmhdach ann an daoimeanan is òr

Tha companaidh Ruiseanach leis an t-ainm Caviar air iPhone àbhaisteach ultra-toirmeasgach agus gu math daor a chruthachadh. Tha an inneal sòghail seo ag amas air daoine ultra-bheairteach, nach eil a’ caitheamh cosgais sam bith nuair a thig e gu toirmeasg.

Tha Caviar ga mhìneachadh fhèin mar bhrand eadar-nàiseanta a tha gu sònraichte a’ cruthachadh innealan sòghail àbhaisteach. Bidh na toraidhean aca a’ cothlamadh theicneòlasan àrda le stuthan eireachdail leithid òr, daoimeanan, leathar nàdarra, gualain, cruan seuda, meteorites, agus stuthan tearc.

Tha an iPhone àbhaisteach sin a’ cosg R11,636,578 iongantach. Tha còmhdach sònraichte aig a’ fòn air a dhèanamh le òr geal 18K agus tha e air a chuairteachadh le 570 daoimeanan fa leth. A bharrachd air an sin, tha e a’ tighinn leis an t-seud-muineil Snowflake Graff a rinn Laurence Graff, seudair ainmeil Sasannach. Tha an crogall leis fhèin a’ cosg timcheall air R1,323,690.

Tha cumadh an t-seud-muineil air a chumadh mar mhaoim-sneachda fosgailte agus air a sgeadachadh le daoimeanan cruinn agus cumadh marquise. Tha e crochte bho shlabhraidh òir geal air a chuairteachadh le daoimeanan cruinn. Tha cuideam iomlan nan daoimeanan sa chrog timcheall air 6.65 carats.

Chan e seo a’ chiad uair a tha Caviar air innealan làimhe a tha gu math daor a chruthachadh. Tha iad air toraidhean a dhèanamh roimhe seo mar an iPhone 7 le còmhdach òir agus an Tyrannophone, a tha na iPhone 13 Pro freumhaichte le fìor fhiaclan Tyrannosaurus rex.

Tha na h-innealan neo-àbhaisteach sin ag amas air daoine fa leth aig a bheil beairteas do-chreidsinneach. Ged a dh ’fhaodadh gum bi e duilich don neach cuibheasach a bhith a’ tuigsinn a bhith a ’cosg suimean iongantach air fòn, airson an fheadhainn a tha beairteach, chan eil ann ach dòigh eile air an dòigh-beatha shòghail a ghabhail.

Gu h-iomlan, tha Caviar air e fhèin a stèidheachadh mar bhrand a bhios a’ frithealadh air daoine ultra-bheairteach, a’ toirt dhaibh innealan àbhaisteach sònraichte agus eireachdail.

