Bidh Wahoo a’ leigeil a-mach trèanair snasail ùr agus baidhsagal snasail airson trèanadh a-staigh

O chionn ghoirid tha Wahoo air dà thoradh ùr a chuir air bhog airson trèanadh a-staigh: trèanair snasail aig ìre àrd agus baidhsagal snasail nas ruigsinneach. Tha an Wahoo KICKR MOVE na thrèanaiche snasail a thig le bunait gluasadach, a leigeas leis sleamhnachadh air ais is air adhart fhad ‘s a tha thu a’ rothaireachd, a ’toirt seachad eòlas nas beothaile agus nas bogadh. Tha an KICKR MOVE air a thogail air an aon bhunait ris a’ mhodail a bh ’ann roimhe, an Wahoo KICKR V6/2022, ach leis an fheart gluasaid a bharrachd.

Bidh an KICKR MOVE a’ gleidheadh ​​​​prìomh fheartan an fhear a bh ’ann roimhe, a’ toirt a-steach tagradh cruinneas cumhachd de +/- 1%, incline as àirde de 20%, agus taic airson suas ri 2,200 watt an aghaidh. Tha e cuideachd a’ nochdadh taic dùbailte ANT +/Bluetooth Smart, WiFi togte, agus co-chòrdalachd le diofar mheudan aiseal. Bidh an trèanair a’ tighinn le cèidse 11-luath agus tha e a’ cosg $1,599.99. A bharrachd air an sin, tha Wahoo air ainmeachadh gu bheil an KICKR MOVE co-chòrdail ris an KICKR CLIMB, ach bidh feum air inneal-atharrachaidh accessory.

Tha Wahoo cuideachd air an Wahoo KICKR Bike SHIFT a thoirt a-steach, baidhsagal snasail ùr a tha a’ tabhann roghainn nas ruigsinneach airson trèanadh a-staigh. Tha an KICKR Bike SHIFT uidheamaichte le feartan adhartach leithid fèin-calibration, gluasad samhlachail, agus atharrais sreap togte. Tha tagradh cruinneas cumhachd de +/- 1% aige agus thig e le taic dùbailte ANT +/ Bluetooth Smart. Tha prìs an KICKR Bike SHIFT aig $2,999.99.

Chaidh an dà thoraidhean a dhearbhadh le measgachadh de rothaichean agus tha iad air fios air ais math fhaighinn airson an coileanadh agus an sùbailteachd. Chaidh an KICKR MOVE, gu sònraichte, a mholadh airson a chomas eòlas marcachd reusanta a thoirt seachad leis a’ bhunait gluasadach aige.

Le foillseachadh nan toraidhean ùra sin, tha Wahoo ag amas air roghainnean trèanaidh àrd-inbhe agus bogaidh a thoirt do rothaichean a-staigh airson an t-seusan trèanaidh a-staigh a tha ri thighinn. Co-dhiù a tha thu a’ coimhead airson trèanair spaideil no baidhsagal snasail, tha Wahoo air do chòmhdach.

stòran:

- Wahoo KICKR MOVE duilleag toraidh

- Duilleag toraidh Wahoo KICKR Bike SHIFT