vivo Teases Cur air bhog T2 Pro 5G anns na h-Innseachan: Na bu chòir a bhith an dùil

Tha vivo ag ullachadh airson am fòn as ùire aige san t-sreath T, an vivo T2 Pro 5G, a chuir air bhog anns na h-Innseachan. Tha a’ chompanaidh air tòiseachadh a’ magadh air an inneal, a’ nochdadh scrion lùbte agus dath òrail iongantach. Tha seo a’ tighinn às deidh cur air bhog soirbheachail an T2x 5G agus T2 5G na bu thràithe am-bliadhna.

Stèidhichte air mion-chomharrachadh an T2 5G agus an iQOO Z7 Pro 5G a chaidh a chuir air bhog o chionn ghoirid, thathar an dùil gun tig an T2 Pro 5G le feartan coltach ris. Tha iad sin a’ toirt a-steach taisbeanadh mòr 6.78-òirleach FHD + 120Hz lùbte AMOLED, le cumhachd bho MediaTek Dimensity 7200 SoC. Tha e coltach gun tig am fòn le 8GB de RAM, a’ dèanamh cinnteach gu bheil ioma-obair rèidh agus coileanadh app.

A thaobh comasan camara, tha dùil gum bi camara cùil 2MP aig an vivo T5 Pro 64G còmhla ri camara àrd-sgoile 2MP. Bidh e cuideachd a’ nochdadh camara aghaidh àrd-rùn 16MP, foirfe airson a bhith a ’glacadh selfies iongantach. Gus an inneal a chumail a’ ruith fad an latha, bidh bataraidh 4600mAh ann a bheir taic do chosgais luath 66W, a’ dèanamh cinnteach nach eil mòran ùine downt aig luchd-cleachdaidh.

Tha dùil gun tèid barrachd fiosrachaidh mun vivo T2 Pro 5G fhoillseachadh anns na làithean a tha romhainn, leis gu bheil dùil gum bi am fòn air a chuir air bhog nas fhaide air a’ mhìos. Bidh an inneal ri fhaighinn airson a cheannach air Flipkart, a bharrachd air làrach-lìn oifigeil vivo. A bharrachd air an sin, tha coltas ann gum bi stòran far-loidhne a’ stòradh am fòn airson luchd-ceannach as fheàrr leotha ceannach a-staigh.

Leis na feartan gealltanach agus an dealbhadh caol aige, tha dùil gum bi an vivo T2 Pro 5G na fhòn ris a bheil dùil mòr anns na h-Innseachan. Bu chòir do luchd-dealasach gluasadach agus luchd-cleachdaidh a tha eòlach air teicneòlas sùil a chumail a-mach airson a chuir air bhog gu h-oifigeil agus na tha ri fhaighinn às deidh sin.

