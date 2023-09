vivo X90 Pro Faodaidh luchd-cleachdaidh anns na h-Innseachan a-nis clàradh ann am Prògram Ro-shealladh Android 14

Thoir aire do luchd-cleachdaidh vivo X90 Pro anns na h-Innseachan! Mura h-urrainn dhut feitheamh gus blasad fhaighinn de Android 14 agus Funtouch OS 14 aig vivo a tha ri thighinn, tha cothrom agad a-nis pàirt a ghabhail ann am Prògram Ro-shealladh Android 14.

Gus clàradh sa phrògram, dèan cinnteach gu bheil an vivo X90 Pro agad a’ ruith dreach firmware 13.1.13.8.W30.V000L1 no nas àirde. An uairsin, gluais chun chlàr Settings> System Update air an inneal agad agus cliog air an ìomhaigh gèar anns an oisean gu h-àrd air an làimh dheis. Às an sin, cliog air “Trial version” gus tagradh a dhèanamh airson a ’phrògram. Leigidh gabhail ris a’ phrògram dhut Funtouch OS 14 stèidhichte air Android 14 a chuir a-steach air an inneal agad tron ​​​​chlàr Settings> System Update. Tha e cudromach cuimhneachadh nach eil ach 500 sliotan rim faighinn, agus mar sin is dòcha gum biodh tu airson a dhol an gnìomh gu sgiobalta.

Ach, is fhiach a ràdh gur e bathar-bog beta a tha seo, agus mar sin dh’ fhaodadh gum bi biastagan agus cùisean ann a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air an eòlas agad. Mar sin, tha e ciallach gun a bhith ga stàladh air a’ phrìomh inneal agad. Ma cho-dhùnas tu a dhol air adhart, cuimhnich gun dèan thu cùl-taic den dàta agad mus clàraich thu. Ma tha ceist sam bith agad mun phrògram, gheibh thu freagairtean anns an roinn Ceistean Cumanta an seo. Tha na clàraidhean fosgailte mu thràth, agus thèid an ùrachadh fhoillseachadh air 18 Sultain.

Ma tha thu am beachd an vivo X90 Pro a cheannach, faodaidh tu sùil a thoirt air an lèirmheas againn airson tuilleadh fiosrachaidh. A bharrachd air an sin, tha lèirmheas bhidio ri fhaighinn airson coimhead gu h-ìosal.

