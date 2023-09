GITrive Vivante Health aithnichte airson teicneòlas AI agus sunnd le subsadaidh fastaiche

Chaidh Vivante Health a thaghadh mar an ceathramh cuairt dheireannach ann an dà roinn aig Duaisean Slàinte Didseatach 2023 aig Digital Health Hub Foundation. Bidh àrd-ùrlar brìgheil GIThrive a’ chompanaidh a’ cleachdadh inntleachd fuadain (AI) agus tha e aithnichte an dà chuid airson an cleachdadh as fheàrr de AI ann an Teicneòlas Slàinte agus roinnean sunnd subsadaidh fastaiche.

Tha GIThrive na fhuasgladh slàinte cnàmhaidh didseatach a bheir taic do dhaoine fa leth a tha a’ fulang le eas-òrdughan cnàmhaidh. Bidh an àrd-ùrlar a’ cothlamadh teicneòlas air a stiùireadh le AI, taic timcheall a’ ghleoc bho luchd-daithead clàraichte agus coidsichean slàinte, agus ruigsinneachd gu lìonra de inntearnasan agus gastroenterologists airson breithneachadh agus làimhseachadh. Tha na toraidhean drùidhteach, le còrr air 90% de luchd-cleachdaidh ag aithris gu bheil comharraidhean cnàmhaidh nas fheàrr agus càileachd beatha. A bharrachd air an sin, bidh buidhnean a tha a’ tabhann GIThrive mar bhuannachd neach-obrach a’ faighinn lughdachadh de 15% no barrachd ann an cosgaisean meidigeach co-cheangailte ri cnàmhadh.

Anns an roinn Cleachdadh as Fheàrr de AI ann an Teicneòlas Slàinte, tha GIThrive aig Vivante Health a’ seasamh a-mach airson a phlanaichean cùraim pearsanaichte a tha an urra ri AI agus ionnsachadh innealan. Tha na planaichean sin air an dealbhadh gus comharraidhean cnàmhaidh a lughdachadh agus cosgaisean cùram slàinte a lughdachadh. Faodaidh molaidhean a bhith a’ toirt a-steach atharrachaidhean daithead agus dòigh-beatha, goireasan foghlaim air-loidhne, leigheas inntinneil-giùlain, co-chomhairlean le coidsichean slàinte, agus eadar-theachdan clionaigeach leithid deuchainnean obair-lann agus coinneamhan tele-slàinte.

Tha an in-ghabhail anns an roinn Slàinte Susbaint Fastaiche as Fheàrr mar sgàthan air com-pàirteachasan Vivante le fastaichean gus slàinte cnàmhaidh a thoirt a-steach do na planaichean sochairean aca. Le bhith a’ buileachadh GIThrive, tha buidhnean air lùghdachadh fhaicinn ann an cosgaisean cùram slàinte co-cheangailte ri cùisean cnàmhaidh. Tha luchd-obrach air cumail ri cungaidh-leigheis nas fheàrr agus atharrachadh giùlain a nochdadh, agus mar thoradh air sin bidh nas lugha de thadhalan air seòmraichean èiginn agus faighinn a-steach don ospadal. Gu dearbh, tha cùisean gastrointestinal am measg nan còig cosgaisean cùram slàinte as àirde airson mòran chompanaidhean.

Tha Ceannard Vivante Health, Bill Snyder, a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha planaichean làimhseachaidh pearsanaichte agus taic leantainneach a tha an àrd-ùrlar GIThrive a’ tabhann. Le GIThrive, tha cothrom aig daoine fa-leth air beairteas de ghoireasan slàinte cnàmhaidh ann an aon àite, a’ ceadachadh cùram sa bhad agus leantalachd làimhseachaidh. Tha Snyder a’ toirt taing airson an aithne anns an dà roinn, a’ cur cuideam air a’ bhuaidh adhartach a tha Vivante Health a’ toirt air na buill aige agus na builean dearbhte a tha iad a’ coileanadh.

Thèid an fheadhainn mu dheireadh airson Duaisean Slàinte Didseatach ainmeachadh air 22 Sultain, le buannaichean air am foillseachadh aig an Grand Finale aig HLTH 2023 ann an Las Vegas air 9 Dàmhair.

Mu dheidhinn Slàinte Vivante: Is e companaidh cùram slàinte didseatach a th ’ann an Vivante Health a tha gu sònraichte airson riaghladh tinneasan broilleach atharrachadh, a’ tòiseachadh leis an t-sgoltadh. Bidh an cùram GI brìgheil aca a’ cothlamadh teicneòlas air a stiùireadh le dàta le sgioba co-òrdanaichte de lighichean, luchd-daithead, agus coidsichean slàinte gus cùram pearsanaichte agus ùineail a lìbhrigeadh. Airson tuilleadh fiosrachaidh, tadhail air làrach-lìn companaidh Vivante Health no cuir fios gu [post-d fo dhìon].

Stòr: Slàinte Vivante