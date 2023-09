Bidh toileachas a’ fàs airson ùrachadh iPhone 15

A rèir aithisg sgrùdaidh bliadhnail o chionn ghoirid bho Savings.com, tha suas ri 16% de luchd-cleachdaidh Apple an dùil ùrachadh chun iPhone 15 nuair a thèid a leigeil ma sgaoil. Tha seo na cheud sa cheud nas àirde na na modalan iPhone a bh’ ann roimhe, le 14% an dùil ùrachadh chun iPhone 14 agus 10% airson an iPhone 13. A dh’ aindeoin na puingean prìse àrd ris a bheil dùil, tha barrachd toileachas ann mun ùrachadh iPhone 15 na bha e anns na bliadhnaichean roimhe sin.

Is e aon adhbhar a tha a’ cur ris an toileachas seo an àireamh de luchd-cleachdaidh a tha ag iarraidh ùrachadh bho mhodalan nas sine, leithid an iPhone 11 agus iPhone X. Tha seo a’ nochdadh gum faodadh Apple a roinn den mhargaidh a chumail ann an gnìomhachas nam fònaichean sgairteil. Ach, tha an aithisg cuideachd a’ nochdadh gu bheil prìs na bhacadh mòr dha luchd-ùrachadh a dh’fhaodadh a bhith ann. Chan eil còrr air leth de luchd-seilbh iPhone gnàthach (53%) an dùil ùrachadh, gu ìre mhòr mar thoradh air beachdachadh air cosgaisean.

Tha Apple air a dhèanamh soilleir nach eil e a’ brosnachadh ùrachadh innealan bliadhnail agus a ’toirt taic dha na h-innealan aige airson ùine nas fhaide an taca ri farpaisich. Ged a dh’ fhaodadh an gluasad de dh’ ùrachadh bliadhnail a bhith a’ dol sìos, tha fhathast 10% de dhaoine a’ sireadh ùrachadh bliadhnail.

Tha an aithisg a’ comharrachadh na prothaideachadh as mòr-chòrdte mu na h-innealan ùra iPhone, a’ toirt a-steach leasachaidhean ann an càileachd camara, beatha bataraidh, agus RAM. Tha miann mòr air àrdachadh bataraidh, gu sònraichte, le 43% de luchd-cleachdaidh aig nach robh planaichean airson ùrachadh an toiseach ag ràdh gum biodh iad a’ beachdachadh a-rithist nam biodh an iPhone 15 a’ toirt a-steach am feart seo.

A rèir Savings.com, tha an fheadhainn aig a bheil na iPhones gnàthach aca airson trì bliadhna nas dualtaiche malairt a dhèanamh airson an iPhone 15, agus tha 10% de luchd-cleachdaidh le iPhones nas lugha na bliadhna a dh'aois fhathast an dùil ùrachadh.

Ann an co-dhùnadh, tha togail-inntinn a’ sìor fhàs airson ùrachadh iPhone 15, le ceudad nas àirde de luchd-cleachdaidh an dùil ùrachadh an taca ri modalan roimhe. Ged a tha prìs fhathast na bhacadh dha mòran, tha feartan leasaichte nan innealan ùra, gu sònraichte ann an coileanadh camara agus bataraidh, a’ togail ùidh am measg luchd-ùrachadh a dh’ fhaodadh a bhith ann.

