Sleamhnachadh stocan na SA mar luchd-tasgaidh a’ nochdadh rabhadh air thoiseach air dàta Tachartas Apple agus Atmhorachd

Bha dùil gun sleamhnaich stocan na SA madainn Dimàirt fhad ‘s a bha luchd-tasgaidh a’ nochdadh rabhadh ro thachartas toraidh cudromach airson Apple agus prìomh dhàta na h-atmhorachd nas fhaide air adhart san t-seachdain. Bha an Dow sìos 0.1% ann am malairt ro-mhargaidh, agus thuit an S&P 500 agus Nasdaq le chèile 0.2%.

Tha luchd-tasgaidh a 'cumail sùil gheur air clàr-amais prìsean luchd-cleachdaidh na SA, a tha gu bhith air fhoillseachadh Diciadain. Thathas an dùil gun seall e àrdachadh 0.5% ann am prìsean san Lùnastal, às deidh buannachd 0.2% san Iuchar. Ach, thathar an dùil gum fuirich bun-atmhorachd seasmhach aig 0.2% mìos an dèidh mìos.

Tha comataidh comhairleachaidh eaconamach Comann Bancairean Ameireagaidh air a ràdh gu bheil cearcall àrdachadh reataichean an Tèarmann Feadarail a-nis seachad. Tha iad a' dèanamh a-mach gun lughdaich fàs GDP gu 1.2% an ath-bhliadhna bho 2% ann an 2023. Tha dùil ri reataichean gluasadach anns na beagan sheachdainean a dh'fhalbh air mì-chinnt adhbhrachadh anns na margaidhean, ach tha fathannan mu stad ann an ìrean àrdachadh air cuideachadh le bhith a' togail faireachdainn.

Anns an roinn teicneòlais, tha dùil mòr ri tachartas Wonderlust Apple Dimàirt. Dh’ fhaodadh an tachartas a bhith a’ toirt a-steach foillseachadh an iPhone 15 agus Apple Watch Series 9 ùr, a bharrachd air ùrachaidhean air an headset iPad agus VisionPro. Tha amannan ri teachd Tesla a’ tilleadh às deidh leum 10% Diluain, air a stiùireadh le ùrachadh bho Morgan Stanley. Tha am banca den bheachd gum faodadh toradh supercomputing àbhaisteach Tesla, Dojo, luach mòr a chuir ris a’ chompanaidh.

Tha luchd-tasgaidh cuideachd a’ cumail sùil air an IPO a tha ri thighinn aig ARM air an NYSE. Thathas ag aithris gu bheil cus ballrachd ann an IPO buidheann chip na RA 10 uiread na tha e a’ tabhann.

Ann an naidheachdan eile, tha WestRock ag èirigh ann am malairt ro-mhargaidh às deidh dha ainmeachadh gu bheil e còmhla ri co-aoisean pàipear is pacaidh Smurfit Kappa. Cruthaichidh an aonachadh gnìomhachas le teachd-a-steach iomlan de $ 34bn agus cuibhreann margaidh 20% san Roinn Eòrpa agus Ameireagadh a Tuath.

