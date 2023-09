Bidh Unity a’ toirt a-steach cìsean ùra do luchd-leasachaidh geama

O chionn ghoirid tha Unity Technologies air atharrachadh mòr ainmeachadh anns an structar chìsean aige airson luchd-leasachaidh geama. Bidh a’ chompanaidh a-nis a’ cumail sùil air institiudan geama agus teachd a-steach mar phàirt den Chìs ùr Unity Runtime aca. Tha a’ chìs seo stèidhichte air an àireamh de thursan a bhios luchd-cleachdaidh a’ luchdachadh sìos geama barrantachaidh. Tha Unity den bheachd gun leig le bhith a’ togail cìs tùsail stèidhichte air stàladh cothrom do luchd-cruthachaidh buannachdan ionmhais leantainneach a chumail bho bhith an sàs ann an cluicheadairean, eu-coltach ri modail roinn teachd-a-steach.

Ach, dh’ fhaodadh a’ chìs rèidh seo a bhith na dhragh dha luchd-leasachaidh geama a bhios a’ reic gheamannan aig cosgais nas ìsle. Bidh an Unity Runtime Fee na chosgais a bharrachd a bharrachd air cìsean eile, leithid gearradh 30% air Steam. Bidh an structar chìsean ùr a’ toirt buaidh air diofar ìrean de luchd-cleachdaidh Unity:

Unity Personal and Unity Plus: Devs a tha air $200,000 USD no barrachd a dhèanamh anns na 12 mìosan a dh’ fhalbh agus aig a bheil co-dhiù 200,000 stàladh geama fad-beatha.

Unity Pro agus Unity Enterprise: Devs a tha air $ 1,000,000 USD no barrachd a dhèanamh anns na 12 mìosan a dh’ fhalbh agus aig a bheil co-dhiù 1,000,000 stàladh geama fad-beatha.

Thig an structar chìsean seo gu buil air 1 Faoilleach, 2024. Shoilleirich Unity nach tèid a’ chìs stàlaidh a chuir an sàs gu ath-ghnìomhach. Cha tèid cosgais a chuir air ach airson stàladh a bharrachd aon uair ‘s gu bheil na stairsnich air an ruighinn. Ach, cha bhith feum air geamannan nach eil a’ coinneachadh ris na stairsnich no nach eil air an airgeadachadh na cìsean a phàigheadh. Gu sònraichte, bheir Unity air falbh a’ chrìoch teachd-a-steach bliadhnail airson plana Unity Personal.

Is e aon dragh a thog luchd-leasachaidh na buaidhean prìobhaideachd a thaobh tracadh stàlaidh. Chan eil Unity air mion-fhiosrachadh soilleir a thoirt seachad air mar a dh’ obraicheas an tracadh. A bharrachd air an sin, feumar tuilleadh soilleireachaidh a dhèanamh air cùisean leithid cunntadh iuchraichean geama ann am pasganan carthannais agus cumail sùil air ionadan pàighte dligheach an làthair dreachan spùinneadair.

Leis na cìsean ùra sin, faodaidh luchd-leasachaidh tòiseachadh a’ beachdachadh air roghainnean eile leithid an Einnsean Godot an-asgaidh agus stòr fosgailte. Tha e fhathast ri fhaicinn mar a dhèiligeas an gnìomhachas ri atharrachaidhean Unity agus am bi buaidh sam bith aca air cho mòr sa tha an àrd-ùrlar.

