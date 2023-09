Unity ag ainmeachadh cosgaisean ùra airson ionadan geama a’ cleachdadh einnsean Unity

Tha Unity, prìomh àrd-ùrlar leasachadh geama, air ainmeachadh o chionn ghoirid gum bi e a’ buileachadh cosgais ùr airson a h-uile geama a thèid a chuir a-steach a’ cleachdadh an Unity Engine. Bidh a’ chosgais seo, ris an canar an Unity Runtime Fee, buntainneach ri geamannan a tha air a dhol seachad air ìre teachd-a-steach sònraichte agus cunntas stàlaidh fad-beatha sa bhliadhna a dh’ fhalbh.

Bidh na stairsnich agus na cìsean sònraichte ag atharrachadh a rèir an seòrsa ballrachd Unity a tha aig an leasaiche. Airson luchd-cleachdaidh Unity Personal agus Unity Plus, tha an stairsneach teachd-a-steach air a shuidheachadh aig $200,000 sa bhliadhna, le cunntas stàlaidh fad-beatha de 200,000. Air an làimh eile, tha stairsneach nas àirde de $ 1 millean ann an teachd-a-steach gach bliadhna aig cunntasan Unity Pro agus Unity Enterprise agus 1 millean stàladh fad-beatha.

Tha na cìsean airson a dhol thairis air na stairsnich sin eadar-dhealaichte cuideachd airson gach seòrsa ballrachd. Bidh cosgais $0.20 air luchd-leasachaidh Unity Personal airson gach stàladh os cionn na stairsnich, agus cha phàigh cunntasan Unity Enterprise ach $0.01 airson gach stàladh os cionn 2 mhillean. Bidh luchd-leasachaidh ann am margaidhean a tha a’ tighinn am bàrr a’ faighinn cìsean nas ìsle, le cunntasan Unity Personal a’ pàigheadh ​​$0.02 gach stàladh agus cunntasan Iomairt a’ pàigheadh ​​$0.005 gach stàladh.

Gu sònraichte, bidh na cìsean sin cuideachd a’ buntainn ri geamannan a th’ ann mar-thà a chaidh a thogail air Unity ma choinnicheas iad ris na h-ìrean teachd-a-steach agus gun cuir iad a-steach ìrean cunntais. Tha e cudromach a ràdh nach eil an Unity Runtime Fee a’ buntainn ri tagraidhean neo-gheam.

Tha Unity a’ fìreanachadh buileachadh a’ chìs seo le bhith a’ soilleireachadh gum bi an Unity Runtime air a chuir a-steach cuideachd a h-uile uair a thèid geama a luchdachadh sìos. Tha a 'chompanaidh den bheachd gu bheil cìs stèidhichte air stàladh a' gleidheadh ​​​​na buannachdan ionmhasail bho bhith an sàs ann an cluicheadairean do luchd-cruthachaidh, eu-coltach ri modail roinneadh teachd-a-steach.

A bharrachd air na h-atharrachaidhean sin, tha Unity air ainmeachadh gu bheil an ìre ballrachd Unity Plus aca a’ leigeil dheth a dhreuchd. Gheibh luchd-aontachaidh Plus a th’ ann mar-thà cothrom ùrachadh gu Unity Pro airson bliadhna aig prìs Plus.

Tha an Unity Engine, a tha ainmeil airson a chomasan leasachaidh geama ioma-ghnìomhach agus cumhachdach, a’ bòstadh billeanan de luchdachadh sìos mìosail. Tha an structar chìsean ùr seo ag amas air taic a thoirt do fhàs is leasachadh leantainneach luchd-cruthachaidh geama fhad ‘s a chumas iad ionracas eag-shiostam Unity.

