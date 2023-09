Com-pàirteachas ùr eadar Oilthigh Luimneach agus Dell Technologies gus Rannsachadh Aillse a thoirt air adhart

Tha com-pàirteachas ùr eadar Oilthigh Luimneach agus Dell Technologies gu bhith ag atharrachadh rannsachadh aillse agus diagnosachd a’ cleachdadh fuasglaidhean air an stiùireadh le teicneòlas. Tha an co-obrachadh ag amas air comasan Ionad Sgrùdaidh Ailse Didseatach Oilthigh Luimneach a leasachadh, gu sònraichte ann an raon oncology.

Is e prìomh phàirt a’ chom-pàirteachais seo leasachadh àrd-ùrlar inntleachd fuadain (AI) le Dell, air a dhealbhadh gu sònraichte airson an Ionad Sgrùdaidh Ailse Didseatach. Leigidh an àrd-ùrlar seo le luchd-clionaigeach cùram nas èifeachdaiche a thoirt do euslaintich le lymphoma cealla B le bhith ag adhartachadh amannan breithneachaidh agus ag àrdachadh roghainnean làimhseachaidh. A bharrachd air an sin, cuidichidh e le rannsachadh ro-innseach agus breithneachaidh, a’ leigeil le luchd-rannsachaidh riochdachadh brìgheil, no “càraid didseatach,” de dh’ euslaintich a chruthachadh. Bheir seo seachad seallaidhean luachmhor air ro-innleachdan làimhseachaidh agus cuideachadh ann a bhith a’ leasachadh leigheasan pearsanaichte.

Tha luchd-rannsachaidh aig an Ionad Sgrùdaidh Ailse Didseatach an-dràsta ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air àite collagen ann an adhartas tumhair agus sgaoileadh air feadh na bodhaig. Le bhith a’ comharrachadh dhòighean air casg a chuir air collagen, tha iad an dòchas dòighean ùra a lorg airson a bhith a’ làimhseachadh tumhair mus dèan iad meata-mheudachadh.

Chuir an t-Àrd-ollamh Pòl Moireach, Stiùiriche Aonad Didseatach Pathology an Ionad Rannsachaidh Ailse Didseatach, an cèill dealas airson a’ chom-pàirteachais ùr, a’ soilleireachadh a’ chomas a th’ ann tuigse air leasachadh aillse adhartachadh agus cùram euslaintich a leasachadh. Chuir Catherine Doyle, Stiùiriche Riaghlaidh Dell Technologies Ireland, cuideam air cho cudromach sa tha an àrd-ùrlar air a stiùireadh le AI ann a bhith a’ lìbhrigeadh làimhseachadh mionaideach agus a’ toirt rannsachadh clionaigeach gu àirdean ùra.

Tha an com-pàirteachas seo a’ riochdachadh ceum mòr air adhart anns an t-sabaid an aghaidh aillse, le comas buaidh mhòr a thoirt air beatha gun àireamh. Tha e a’ taisbeanadh cumhachd co-obrachaidh eadar an saoghal acadaimigeach agus companaidhean teicneòlais gus ùr-ghnàthachadh ann an cùram slàinte a stiùireadh.

Stòran: Oilthigh Luimneach, Dell Technologies