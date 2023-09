Strì ri teachd stoc na SA fhad ‘s a tha luchd-malairt a’ feitheamh ri tachartas Apple agus dàta eaconamach

Tha dùbhlain mu choinneamh amannan ri teachd stoc na SA leis gu bheil luchd-malairt fhathast faiceallach air thoiseach air tachartas margaidheachd Apple agus prìomh dhàta atmhorachd agus reic reic. Thuit amannan ri teachd S&P 500 0.2%, thuit amannan ri teachd cuibheasach gnìomhachais Dow Jones 0.2%, agus lughdaich amannan ri teachd Nasdaq 100 0.3%. Air Diluain, dh ’èirich cuibheasachd gnìomhachais Dow Jones 0.25%, mheudaich an S&P 500 0.67%, agus choisinn an Nasdaq Composite 1.14%.

Tha luchd-malairt leisg geallaidhean mòra bullish a dhèanamh mar thoradh air catalysts margaidh a tha ri thighinn. Tha earrannan Apple beagan nas àirde fhad ‘s a tha luchd-tasgaidh a’ feitheamh ri tachartas margaidheachd a ’chompanaidh, far a bheil dùil gun tèid iPhones ùra fhoillseachadh. Tha comas aig an tachartas buaidh mhòr a thoirt air a’ mhargaidh. A bharrachd air tachartas Apple, bidh miann airson stocan mòra teicneòlais cuideachd air a dhearbhadh leis an liostadh $ 50 billean aig ARM ann an New York. Tha an IPO mu thràth air a dhol thairis air 10 tursan, a’ moladh iarrtas gealltanach a dh’ fhaodadh leantainn gu ath-sgrùdadh àrdachadh air prìs IPO.

Is e feart eile a tha a’ toirt buaidh air faireachdainn margaidh na cosgaisean iasadachd 10-bliadhna aig na SA, a tha faisg air na h-ìrean as àirde aca bho 2008. Tha luchd-malairt a’ cumail sùil gheur air ùrachaidhean eaconamach, a’ toirt a-steach aithisg clàr-amais prìsean luchd-cleachdaidh na SA airson prìsean riochdairean san Lùnastal agus san Lùnastal agus àireamhan reic reic. Bheir an dàta seo buaidh air pròiseas co-dhùnaidh an Tèarmann Feadarail anns na deasbadan poileasaidh aca a tha ri thighinn. A dh’ aindeoin na dùbhlain, tha an Tèarmann Feadarail fhathast coisrigte airson an eaconamaidh a dhèanamh seasmhach, ged a dh’ fhaodadh gun toir e ùine gus an targaid atmhorachd 2% a tha thu ag iarraidh a choileanadh.

Gu h-iomlan, nochdaidh an t-seachdain seo stiùir margaidhean ionannachd na SA, a rèir toradh nan tachartasan a tha ri thighinn agus dàta eaconamach.

Stòran: Deutsche Bank, Swissquote Bank, SPI Asset Management