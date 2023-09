Ceann-latha cur air bhog Pharaoh Cogadh Iomlan agus mion-fhiosrachadh air fhoillseachadh

By

Tha Sega air ceann-latha cur air bhog fhoillseachadh airson a’ gheama aca ris an robh dùil, Total War Pharaoh. Bidh an geama ri fhaighinn mar luchdachadh sìos didseatach air 11 Dàmhair, le deasachadh corporra cuibhrichte a’ leigeil ma sgaoil san Roinn Eòrpa air 23 Dàmhair.

Bidh Total War Pharaoh, air a leasachadh le stiùidio Total War: Troy aig Creative Assembly, a’ toirt cluicheadairean air ais gu làithean a bha a’ bàsachadh ann an Linn an Umha. Tha an geama ag amas air na blàran fiadhaich eadar Èiphitich, Hittich, agus na Sea Peoples enigmatic.

Air a mhìneachadh mar chur-ris nas beachdaiche agus nas lugha ris an t-sreath Total War, tha Total War Pharaoh a’ toirt sealladh dìreach de eachdraidh Seann Èiphiteach. Fhad ‘s a thathas a’ gabhail cuid de shaorsa cruthachail far a bheil dìth dàta eachdraidheil, tha an geama a ’gealltainn tart chluicheadairean a shàsachadh airson cruinneas eachdraidheil.

Bidh buannachd a bharrachd aig cluicheadairean a dh’ òrduicheas an geama ro-làimh bho dheireadh-seachdain ruigsinneachd tràth bho Dhihaoine 29 Sultain gu Diluain 2 Dàmhair. A bharrachd air an sin, thig ro-òrdughan le pacaidean cosmaigeach a bharrachd agus bònasan eile.

Dhaibhsan a tha a’ faighinn tlachd à nithean susbainteach, bidh an deasachadh corporra de Total War Pharaoh a’ toirt a-steach mapa fiosaigeach, a’ cur faireachdainn de bhogadh ris an eòlas cluich.

Gu h-iomlan, tha Total War Pharaoh a ’cumadh suas gu bhith na chur-ris inntinneach ris a’ chòrachd Total War. Le fòcas air an t-seann saoghal agus a gheama eachdraidheil tarraingeach, tha an geama cinnteach gun glac e luchd-dealasach ro-innleachd agus buffs eachdraidh le chèile.

